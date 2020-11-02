В офисе показала коллегам «трюк»: отварила картофель без воды за 5 минут

Мне на работе повезло, как и моим коллегам: в нашем офисе есть отдельная комната-кухня, где мы можем сделать кофе, разогреть в микроволновой печи блюда, спокойно посидеть за столом и пообедать.

С недавнего времени я сижу на картофельной диете и мои коллеги стараются предложить мне к моему картофелю самые разные вкусности, которые приносят себе на обед и перекус.

Я решила им показать, как можно быстро и просто приготовить ароматный и вкусный картофель, буквально за несколько минут и без воды и соли.

Из дома я захватила картофель, хорошо его помыла и выложила на бумагу типа «Снежинка». Только бумагу я сначала немного намочила.

Картофель в нескольких местах проткнула вилкой по всем сторонам.

Насыпала еще тмин, укроп сухой, базилик и бумагой обернула каждый клубень.

Отправила все в микроволновую печь на 3 минуты. Если у вас большая картошка, тогда ставим 4 – 5 минут.

За один раз запекайте по 1 – 2 картофелины, если вы за раз поместите 3 штуки, тогда увеличиваем время готовки.

Немного остужаем, очищаем и кушаем с самыми разными закусками и дополнениями, соусами. Если вы не сидите на диете, тогда такой гарнир прекрасно сочетается с самыми разными блюдами и салатами.