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Творожные пончики в сахарной пудре. Дети вам скажут огромное спасибо

Творожные пончики в сахарной пудре получаются очень нежными и пышными. Идеальный десерт к утреннему чаю.

Творожные пончики в сахарной пудре: ингредиенты

Творожные пончики в сахарной пудре

  1. Пшеничная мука – 8 ст. л. (восемь столовых ложек)
  2. Творог – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  3. Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  4. Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  5. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  6. Оливковое масло – по вкусу
  7. Сахарная пудра с ванилью – по вкусу
  8. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Выложите творог в миску, добавьте муку, яйца, соду, сахар и соль и аккуратно смешайте всё до однородности.
  • Налейте оливковое масло в небольшой сотейник и хорошо разогрейте его.
  • Из теста скатайте небольшие шарики чайной ложкой или руками.
  • В кипящее масло бросьте пончики и жарьте на небольшом огне, постоянно переворачивая шумовкой, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторону.
  • Выложите готовые пончики на бумажное полотенце и оставьте на пару минут – чтобы оно впитало лишнее масло.
  • Пончики подавайте горячим, выложив на блюдо и посыпав сахарной пудрой, смешанной с ванилью.

Творожные пончики в сахарной пудре — настоящее лакомство для сладкоежек.

Творожные пончики в сахарной пудре. Дети вам скажут огромное спасибо 2

Пеките на здоровье!

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