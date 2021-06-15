Творожные пончики в сахарной пудре. Дети вам скажут огромное спасибо

Творожные пончики в сахарной пудре получаются очень нежными и пышными. Идеальный десерт к утреннему чаю.
Творожные пончики в сахарной пудре: ингредиенты
- Пшеничная мука – 8 ст. л. (восемь столовых ложек)
- Творог – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Сода – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Оливковое масло – по вкусу
- Сахарная пудра с ванилью – по вкусу
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Выложите творог в миску, добавьте муку, яйца, соду, сахар и соль и аккуратно смешайте всё до однородности.
- Налейте оливковое масло в небольшой сотейник и хорошо разогрейте его.
- Из теста скатайте небольшие шарики чайной ложкой или руками.
- В кипящее масло бросьте пончики и жарьте на небольшом огне, постоянно переворачивая шумовкой, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторону.
- Выложите готовые пончики на бумажное полотенце и оставьте на пару минут – чтобы оно впитало лишнее масло.
- Пончики подавайте горячим, выложив на блюдо и посыпав сахарной пудрой, смешанной с ванилью.
Творожные пончики в сахарной пудре — настоящее лакомство для сладкоежек.
Пеките на здоровье!
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