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Творожные кексы: рецепт банально простой, но выпечка получается вкуснейшей

Творожные кексы просты в приготовлении.  Получаются они невероятно вкусными, нежными.

Творожные кексы: ингредиенты

Творожные кексы

  1. 200 (двести) гр – сахара
  2. 200 (двести) гр – муки
  3. 220 (двести двадцать) гр – творога
  4. 3 (три) шт – яиц
  5. 100 (сто) гр – сливочного масла
  6. Щепотка соли
  7. Ванилин на кончике ножа
  8. 1 (одна) ч. ложка -разрыхлителя

Рецепт творожных кексов:

Творожные кексы

  • Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника. Оно должно быть размягченным
  • Добавьте к нему сахар и взбейте при помощи миксера
  • К этой массе добавьте творог и взбивайте. Затем яйца и перемешайте до однородной массы
  • Муку, ванилин и разрыхлитель смешайте. Постепенно введите в нашу массу просеянную муку. Добавьте соль и замесите тесто
  • Выложите тесто в формочки. Учтите, оно немного поднимется во время выпечки
  • Отправьте наши кексы в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут

Угощайтесь творожными кексами!

Творожные кексы

Если вы любитель шоколадной выпечки, то в тесто можно добавить измельченный шоколад! На здоровье!

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