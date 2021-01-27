Творожные кексы: рецепт банально простой, но выпечка получается вкуснейшей

Творожные кексы просты в приготовлении. Получаются они невероятно вкусными, нежными.

Творожные кексы: ингредиенты

200 (двести) гр – сахара 200 (двести) гр – муки 220 (двести двадцать) гр – творога 3 (три) шт – яиц 100 (сто) гр – сливочного масла Щепотка соли Ванилин на кончике ножа 1 (одна) ч. ложка -разрыхлителя

Рецепт творожных кексов:

Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника. Оно должно быть размягченным

Добавьте к нему сахар и взбейте при помощи миксера

К этой массе добавьте творог и взбивайте. Затем яйца и перемешайте до однородной массы

Муку, ванилин и разрыхлитель смешайте. Постепенно введите в нашу массу просеянную муку. Добавьте соль и замесите тесто

Выложите тесто в формочки. Учтите, оно немного поднимется во время выпечки

Отправьте наши кексы в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут

Угощайтесь творожными кексами!

Если вы любитель шоколадной выпечки, то в тесто можно добавить измельченный шоколад! На здоровье!