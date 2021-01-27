Творожные кексы: рецепт банально простой, но выпечка получается вкуснейшей

Творожные кексы просты в приготовлении. Получаются они невероятно вкусными, нежными.
Творожные кексы: ингредиенты
- 200 (двести) гр – сахара
- 200 (двести) гр – муки
- 220 (двести двадцать) гр – творога
- 3 (три) шт – яиц
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- Щепотка соли
- Ванилин на кончике ножа
- 1 (одна) ч. ложка -разрыхлителя
Рецепт творожных кексов:
- Сливочное масло предварительно достаньте из холодильника. Оно должно быть размягченным
- Добавьте к нему сахар и взбейте при помощи миксера
- К этой массе добавьте творог и взбивайте. Затем яйца и перемешайте до однородной массы
- Муку, ванилин и разрыхлитель смешайте. Постепенно введите в нашу массу просеянную муку. Добавьте соль и замесите тесто
- Выложите тесто в формочки. Учтите, оно немного поднимется во время выпечки
- Отправьте наши кексы в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
Угощайтесь творожными кексами!
Если вы любитель шоколадной выпечки, то в тесто можно добавить измельченный шоколад! На здоровье!
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