Беру дешевое мясо: не жарю, не варю, не запекаю мясо тает во рту! Вкусное мясо

Запеченное мясо с салом получается очень ароматным, мягким, пикантным, нежным. Его выкладываю нарезкой на блюдо и подаю на праздничный стол. Всегда нравится гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудинка, 2 кг;

пиво 500 мл;

паприка, перец чеснок сухой пажитник, бадьян, перец, соль и прочие специи;

чеснок, 5 зубчиков;

розмарин, пара веточек;

соевый соус, 50 мл.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Соль и перец смешиваем, втираем смесь в мясо со всех сторон.

Выкладываем мясо в сковороду и обжариваем со всех сторон до румяности.

Наливаем в сковороду пиво, берем по вкусу.

Добавляем специи и сухой чеснок, накрываем крышкой и тушим на среднем огне.

Смешиваем соевый соус со специями.

Мясо переворачиваем через 10 минут, вливаем соус и тушим до густоты соуса.

Чеснок режем кусочками и добавляем к мясу.

Совет: мясо периодически переворачиваем, чтобы оно равномерно готовилось со всех сторон.

Добавляем розмарин и тушим под крышкой 10 минут.

В общей сложности, на готовку такого вкусного и мягкого мяса, уход около 2 часов. Все зависит от толщины кусков мяса.