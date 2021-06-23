Беру дешевое мясо: не жарю, не варю, не запекаю мясо тает во рту! Вкусное мясо

Запеченное мясо с салом получается очень ароматным, мягким, пикантным, нежным. Его выкладываю нарезкой на блюдо и подаю на праздничный стол. Всегда нравится гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудинка, 2 кг;
- пиво 500 мл;
- паприка, перец чеснок сухой пажитник, бадьян, перец, соль и прочие специи;
- чеснок, 5 зубчиков;
- розмарин, пара веточек;
- соевый соус, 50 мл.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Соль и перец смешиваем, втираем смесь в мясо со всех сторон.
Выкладываем мясо в сковороду и обжариваем со всех сторон до румяности.
Наливаем в сковороду пиво, берем по вкусу.
Добавляем специи и сухой чеснок, накрываем крышкой и тушим на среднем огне.
Смешиваем соевый соус со специями.
Мясо переворачиваем через 10 минут, вливаем соус и тушим до густоты соуса.
Чеснок режем кусочками и добавляем к мясу.
Совет: мясо периодически переворачиваем, чтобы оно равномерно готовилось со всех сторон.
Добавляем розмарин и тушим под крышкой 10 минут.
В общей сложности, на готовку такого вкусного и мягкого мяса, уход около 2 часов. Все зависит от толщины кусков мяса.
Свежие комментарии