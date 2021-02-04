Котлеты из Лука: На Вкус, Как с Мясом. Вкусный и Простой Рецепт

Котлеты из лука! Любите котлеты? А пробовали приготовить котлеты из лука. Предлагаем очень вкусный и простой рецепт приготовления таких котлет.
Котлеты из лука:
Котлетки на вкус напоминают мясные тефтели. Кто пробовал, не мог определить, из чего же они сделаны. Времени на приготовление уходит немного, а результат — замечательный. Обязательно приготовьте, Вашим родным должно понравиться.
Котлеты из лука: ингредиенты
- половина килограмма репчатого лука
- три зубчика чеснока
- сто граммов манной крупы
- два яйца
- соль, черный молотый перец – по вкусу
- полтора стакана томатного сока
- подсолнечное масло – для жарки
Котлеты из лука: вкусный и простой рецепт
Для начала нужно приготовить фарш из лука для котлет:
- Репчатый лук почистить и нарезать мелкими кубиками.
- Переложить нарезанный лук в глубокую миску.
- Туда же всыпать манную крупу.
- Затем вбить яйца и посолить.
- Чеснок почистить и натереть на мелкой терке к продуктам в миске.
- Все сдобрить черным молотым перцем и хорошо перемешать вилочкой.
А теперь надо сформировать и прожарить котлетки:
- В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
- Брать по одной столовой ложке получившегося фарша и формировать котлеты.
- Котлеты поместить в сковороду с разогретым маслом.
- Прожаривать нужно на среднем огне до получения золотистой корочки.
- Как только корочка с одной стороны котлет схватится, нужно перевернуть их и жарить до готовности.
- Готовые котлетки переложить в отдельную кастрюлю.
- А в оставшееся на сковороде масло залить томатный сок.
- Довести до кипения и, перемешивая, продержать на огне с полминуты.
- После залить котлеты получившейся томатной смесью.
- Поставить кастрюлю на огонь и тушить на медленном огне примерно с четверть часа.
Вот и приготовили котлеты из лука.
На плоскую тарелочку можете положить листики салата, а сверху – готовые котлеты с томатной заливкой.
Надеемся, наш простой и вкусный рецепт Вам пригодится. Котлетки-то получаются ну очень сочными, нежными и вкусными.
Котлеты из лука: готовы
Приятного аппетита!
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