Скатерть-Самобранка

5 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Котлеты из Лука: На Вкус, Как с Мясом. Вкусный и Простой Рецепт

Котлеты из лука! Любите котлеты? А пробовали приготовить котлеты из лука. Предлагаем очень вкусный и простой рецепт приготовления таких котлет.

Котлеты из лука:

Котлеты из лука

Котлетки на вкус напоминают мясные тефтели. Кто пробовал, не мог определить, из чего же они сделаны. Времени на приготовление уходит немного, а результат — замечательный. Обязательно приготовьте, Вашим родным должно понравиться.

Котлеты из лука: ингредиенты

  • половина килограмма репчатого лука
  • три зубчика чеснока

Котлеты из лука

  • сто граммов манной крупы
  • два яйца
  • соль, черный молотый перец – по вкусу
  • полтора стакана томатного сока
  • подсолнечное масло – для жарки

Котлеты из лука: вкусный и простой рецепт

Для начала нужно приготовить фарш из лука для котлет:

  • Репчатый лук почистить и нарезать мелкими кубиками.
  • Переложить нарезанный лук в глубокую миску.
  • Туда же всыпать манную крупу.
  • Затем вбить яйца и посолить.
  • Чеснок почистить и натереть на мелкой терке к продуктам в миске.
  • Все сдобрить черным молотым перцем и хорошо перемешать вилочкой.

А теперь надо сформировать и прожарить котлетки:

  • В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.
  • Брать по одной столовой ложке получившегося фарша и формировать котлеты.
  • Котлеты поместить в сковороду с разогретым маслом.
  • Прожаривать нужно на среднем огне до получения золотистой корочки.
  • Как только корочка с одной стороны котлет схватится, нужно перевернуть их и жарить до готовности.
  • Готовые котлетки переложить в отдельную кастрюлю.
  • А в оставшееся на сковороде масло залить томатный сок.
  • Довести до кипения и, перемешивая, продержать на огне с полминуты.
  • После залить котлеты получившейся томатной смесью.
  • Поставить кастрюлю на огонь и тушить на медленном огне примерно с четверть часа.

Котлеты из лука

Вот и приготовили котлеты из лука.

На плоскую тарелочку можете положить листики салата, а сверху – готовые котлеты с томатной заливкой.

Надеемся, наш простой и вкусный рецепт Вам пригодится. Котлетки-то получаются ну очень сочными, нежными и вкусными.

Котлеты из лука: готовы

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх