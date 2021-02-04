Котлеты из Лука: На Вкус, Как с Мясом. Вкусный и Простой Рецепт

Котлеты из лука! Любите котлеты? А пробовали приготовить котлеты из лука. Предлагаем очень вкусный и простой рецепт приготовления таких котлет.

Котлеты из лука:

Котлетки на вкус напоминают мясные тефтели. Кто пробовал, не мог определить, из чего же они сделаны. Времени на приготовление уходит немного, а результат — замечательный. Обязательно приготовьте, Вашим родным должно понравиться.

Котлеты из лука: ингредиенты

половина килограмма репчатого лука

три зубчика чеснока

сто граммов манной крупы

два яйца

соль, черный молотый перец – по вкусу

полтора стакана томатного сока

подсолнечное масло – для жарки

Котлеты из лука: вкусный и простой рецепт

Для начала нужно приготовить фарш из лука для котлет:

Репчатый лук почистить и нарезать мелкими кубиками.

Переложить нарезанный лук в глубокую миску.

Туда же всыпать манную крупу.

Затем вбить яйца и посолить.

Чеснок почистить и натереть на мелкой терке к продуктам в миске.

Все сдобрить черным молотым перцем и хорошо перемешать вилочкой.

А теперь надо сформировать и прожарить котлетки:

В сковороду влить растительное масло и хорошо его разогреть.

Брать по одной столовой ложке получившегося фарша и формировать котлеты.

Котлеты поместить в сковороду с разогретым маслом.

Прожаривать нужно на среднем огне до получения золотистой корочки.

Как только корочка с одной стороны котлет схватится, нужно перевернуть их и жарить до готовности.

Готовые котлетки переложить в отдельную кастрюлю.

А в оставшееся на сковороде масло залить томатный сок.

Довести до кипения и, перемешивая, продержать на огне с полминуты.

После залить котлеты получившейся томатной смесью.

Поставить кастрюлю на огонь и тушить на медленном огне примерно с четверть часа.

Вот и приготовили котлеты из лука.

На плоскую тарелочку можете положить листики салата, а сверху – готовые котлеты с томатной заливкой.

Надеемся, наш простой и вкусный рецепт Вам пригодится. Котлетки-то получаются ну очень сочными, нежными и вкусными.

Котлеты из лука: готовы

Приятного аппетита!