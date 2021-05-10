Чищу грецкие орехи при помощи бутылки от шампанского (научился у старого осетина). Ядро остается целым

Один из простых, но практичный способов разбить орех и получить красивое и целое ядро.

Можно использовать старый вариант – разбивать на доске молотком. Но пока «набьешь» руку и будет получаться разбивать скорлупу так, чтобы ядро оставалось целым, столько орехов испортишь.

Есть еще один метод: для него нужно сделать приспособление с ячейками, в которые укладываются орехи и разбиваются молотком. Но и здесь, пока придумаешь, как сделать такую форму, уже не остается желания бить орехи.

Сегодня есть масса приспособлений для колки орехов, которыми просто и удобно пользоваться. Но проблема всегда одна – невозможно оставить все ядра целыми.

А вот вариант с бутылкой – это один из самых эффективных и простых. Ставим орешек на горлышко бутылки и бьем молоточком.

Орех раскалывается, ядро остается целым. Так можно быстро разбить довольно много плодов и не испортить ни одного.

Вот так просто и легко можно набить много орехов.