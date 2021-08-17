Готовлю кабачки, как беляши: дети просят каждый день. А еще недорого и много

Пышки или пончики из кабачков. Это блюдо внесет разнообразие в ваше меню питания и детям точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 2 шт;
лук, 1 шт;
яйцо, 1 шт;
кефир, 100 г;
дрожжи сухие 1 ч.л;
соль, перец, специи, чеснок, зелень;
сахар 1 ч.л;
мука, 2 стакана.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке. Если много сока, отжимаем массу.
Смешиваем кабачки с солью, сахаром, перцем и специями, рубленой зеленью, чесноком, кубиками лука, яйцом и кефиром.
Когда массу хорошо перемешали, всыпаем муку и дрожжи.
Накрываем емкость и оставляем на 30 минут.
Тесто должно быть густым, тянущимся за ложкой.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Чтобы пышки были схожи с беляшами, лук не трите в массу, а именно режьте мелким кубиком, чтобы он давал сок. Тогда блюдо будет очень вкусным и сочным.