Готовлю кабачки, как беляши: дети просят каждый день. А еще недорого и много

Пышки или пончики из кабачков. Это блюдо внесет разнообразие в ваше меню питания и детям точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

лук, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

кефир, 100 г;

дрожжи сухие 1 ч.л;

соль, перец, специи, чеснок, зелень;

сахар 1 ч.л;

мука, 2 стакана.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке. Если много сока, отжимаем массу.

Смешиваем кабачки с солью, сахаром, перцем и специями, рубленой зеленью, чесноком, кубиками лука, яйцом и кефиром.

Когда массу хорошо перемешали, всыпаем муку и дрожжи.

Накрываем емкость и оставляем на 30 минут.

Тесто должно быть густым, тянущимся за ложкой.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Чтобы пышки были схожи с беляшами, лук не трите в массу, а именно режьте мелким кубиком, чтобы он давал сок. Тогда блюдо будет очень вкусным и сочным.