Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

Говядина по-кремлевски– очень нежное и вкусное блюдо, которое готовится из мяса, протомленного в сливочном масле около двух часов. Шикарное блюдо – обязательно надо попробовать. Оно придется по вкусу самым привередливым гурманам.

Говядина по-кремлевски: ингредиенты

килограмм говядины

две головки репчатого лука

десять зубков чеснока

три четверти стакана воды

сто восемьдесят граммов сливочного масла

столовая ложка соли

столовая ложка сахарного песка

столовая ложка девятипроцентного уксуса

Говядина по-кремлевски: приготовление

Говядину хорошо помыть под проточной водой и порезать среднего размера кусочками.

Репчатый лук почистить и порезать пятимиллиметровыми кольцами.

Чеснок почистить и очень мелко порубить.

Сливочное масло достать из холодильника и нарезать кусочками.

Кусочки мяса ровным слоем выложить на дно кастрюли или лучше казана.

Сверху слоем выложить колечки лука.

Воду закипятить и остудить до сорока градусов.

Залить этой водой мясо с луком.

Кастрюлю закрыть крышкой.

На максимальном уровне огня довести до кипения.

Пока вода закипает поверх лука выложить кусочки сливочного масла и закрыть крышкой.

Как только вода закипит, силу огня сбавить до минимума.

Оставить тушиться примерно на час на минимальном огне.

По истечении времени открыть крышку, добавить соль, сахарный песок, уксус и измельченный чеснок.

Всю массу тщательно перемешать.

Снова закрыть крышкой и на тихом огне тушить еще в течение часа.

Ровно через шестьдесят минут говядина по-Кремлевски будет готова.

Говядина по-кремлевски: готова!

Выложите это необыкновенно вкусное, сочное, нежное блюдо на красивую тарелочку и подайте к

у с каким-нибудь гарниром. Лучше всего подходит отварная картошечка с измельченным укропом.

Приятного аппетита!