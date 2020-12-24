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Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

Говядина по-кремлевски– очень нежное и вкусное блюдо, которое готовится из мяса, протомленного в сливочном масле около двух часов. Шикарное блюдо – обязательно надо попробовать. Оно придется по вкусу самым привередливым гурманам.

Говядина по-кремлевски: ингредиенты

Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

  • килограмм говядины
  • две головки репчатого лука
  • десять зубков чеснока
  • три четверти стакана воды
  • сто восемьдесят граммов сливочного масла
  • столовая ложка соли
  • столовая ложка сахарного песка
  • столовая ложка девятипроцентного уксуса

Говядина по-кремлевски: приготовление

  • Говядину хорошо помыть под проточной водой и порезать среднего размера кусочками.

Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

  • Репчатый лук почистить и порезать пятимиллиметровыми кольцами.
  • Чеснок почистить и очень мелко порубить.
  • Сливочное масло достать из холодильника и нарезать кусочками.
  • Кусочки мяса ровным слоем выложить на дно кастрюли или лучше казана.
  • Сверху слоем выложить колечки лука.
  • Воду закипятить и остудить до сорока градусов.

Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

  • Залить этой водой мясо с луком.
  • Кастрюлю закрыть крышкой.
  • На максимальном уровне огня довести до кипения.
  • Пока вода закипает поверх лука выложить кусочки сливочного масла и закрыть крышкой.
  • Как только вода закипит, силу огня сбавить до минимума.
  • Оставить тушиться примерно на час на минимальном огне.

Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

  • По истечении времени открыть крышку, добавить соль, сахарный песок, уксус и измельченный чеснок.
  • Всю массу тщательно перемешать.
  • Снова закрыть крышкой и на тихом огне тушить еще в течение часа.

Ровно через шестьдесят минут говядина по-Кремлевски будет готова.

Говядина по-кремлевски

Говядина по-кремлевски: готова!

Выложите это необыкновенно вкусное, сочное, нежное блюдо на красивую тарелочку и подайте к

у с каким-нибудь гарниром. Лучше всего подходит отварная картошечка с измельченным укропом.

Приятного аппетита!

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