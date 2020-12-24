Говядина по-кремлевски: нежное и очень вкусное блюдо для всей семьи

Говядина по-кремлевски– очень нежное и вкусное блюдо, которое готовится из мяса, протомленного в сливочном масле около двух часов. Шикарное блюдо – обязательно надо попробовать. Оно придется по вкусу самым привередливым гурманам.
Говядина по-кремлевски: ингредиенты
- килограмм говядины
- две головки репчатого лука
- десять зубков чеснока
- три четверти стакана воды
- сто восемьдесят граммов сливочного масла
- столовая ложка соли
- столовая ложка сахарного песка
- столовая ложка девятипроцентного уксуса
Говядина по-кремлевски: приготовление
- Говядину хорошо помыть под проточной водой и порезать среднего размера кусочками.
- Репчатый лук почистить и порезать пятимиллиметровыми кольцами.
- Чеснок почистить и очень мелко порубить.
- Сливочное масло достать из холодильника и нарезать кусочками.
- Кусочки мяса ровным слоем выложить на дно кастрюли или лучше казана.
- Сверху слоем выложить колечки лука.
- Воду закипятить и остудить до сорока градусов.
- Залить этой водой мясо с луком.
- Кастрюлю закрыть крышкой.
- На максимальном уровне огня довести до кипения.
- Пока вода закипает поверх лука выложить кусочки сливочного масла и закрыть крышкой.
- Как только вода закипит, силу огня сбавить до минимума.
- Оставить тушиться примерно на час на минимальном огне.
- По истечении времени открыть крышку, добавить соль, сахарный песок, уксус и измельченный чеснок.
- Всю массу тщательно перемешать.
- Снова закрыть крышкой и на тихом огне тушить еще в течение часа.
Ровно через шестьдесят минут говядина по-Кремлевски будет готова.
Говядина по-кремлевски: готова!
Выложите это необыкновенно вкусное, сочное, нежное блюдо на красивую тарелочку и подайте к
у с каким-нибудь гарниром. Лучше всего подходит отварная картошечка с измельченным укропом.
Приятного аппетита!
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