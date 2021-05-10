Свиные рёбрышки по-канадски. Уже давно готовлю вместо шашлыка

Свиные рёбрышки по-канадски подавайте с отварным рисом или тушёными овощами.

Свиные рёбрышки по-канадски: ингредиенты

Свиные рёбрышки по-канадски. Уже давно готовлю вместо шашлыка 4

  1. Яблочное пюре — 100 гр. (сто грамм)
  2. Рёбрышки свиные — 1200 гр. (килограмм двести грамм)
  3. Кетчуп — 100 гр. (сто грамм_
  4. Соевый соус — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  5. Коричневый или обычный сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Половина лимона
  7. Сухой чеснок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Паприка, корица, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте соус: яблочное пюре смешайте с кетчупом и сахаром, соевым соусом и лимонным соком. Затем всыпьте ещё перец, паприку, корицу и сухой чеснок. Готовую массу перемешайте до однородности,
  • Тщательно промойте рёбра и просушите бумажными полотенцами.
  • Рёбра хорошо смажьте соусом и оставьте мариноваться примерно на 30 минут.
  • Рёбра выложите на противень, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку.
  • Запекайте 50 минут.
  • Вытащите рёбра из духовки, уберите фольгу и допекайте ещё 15 минут, периодически поливайте соусом и соком, которые появятся в форме.

Свиные рёбрышки по-канадски готовы к подаче!

Свиные рёбрышки по-канадски

 

Приятного аппетита!

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