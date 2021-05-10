Свиные рёбрышки по-канадски. Уже давно готовлю вместо шашлыка

Свиные рёбрышки по-канадски подавайте с отварным рисом или тушёными овощами.
Свиные рёбрышки по-канадски: ингредиенты
- Яблочное пюре — 100 гр. (сто грамм)
- Рёбрышки свиные — 1200 гр. (килограмм двести грамм)
- Кетчуп — 100 гр. (сто грамм_
- Соевый соус — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Коричневый или обычный сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Половина лимона
- Сухой чеснок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Паприка, корица, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте соус: яблочное пюре смешайте с кетчупом и сахаром, соевым соусом и лимонным соком. Затем всыпьте ещё перец, паприку, корицу и сухой чеснок. Готовую массу перемешайте до однородности,
- Тщательно промойте рёбра и просушите бумажными полотенцами.
- Рёбра хорошо смажьте соусом и оставьте мариноваться примерно на 30 минут.
- Рёбра выложите на противень, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку.
- Запекайте 50 минут.
- Вытащите рёбра из духовки, уберите фольгу и допекайте ещё 15 минут, периодически поливайте соусом и соком, которые появятся в форме.
Свиные рёбрышки по-канадски готовы к подаче!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии