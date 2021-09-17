Как в чебуречной: идеальное тесто для чебуреков. Сочные и хрустящие с мясом

Чебуреки станут фаворитом любого стола. Их восхитительный аромат и потрясающий вкус никого не оставят равнодушным. Есть много рецептов приготовления чебуреков. Предлагаем один, на наш взгляд, один из самых удачных.
Нам понадобятся следующие ингредиенты
Тесто:
- мука – 500 г
- вода – 250 мл
- соль – 5 г
- растительное масло – 30 мл
- водка – 35 мл
Начинка:
- фарш из баранины – 300 г
- лук репчатый – 120 г
- соль – ½ чайной ложки
- перец черный молотый – 1 чайная ложка
- растительное масло
Технология приготовления:
В ёмкость высыпаем муку. Туда же добавляем соль, масло растительное, воду, водку и старательно перемешиваем ингредиенты.
Тесто замешано. Теперь накрываем его кулинарной пленкой и отставляем на 1 час.
В емкость с бараньим фаршем добавляем воду (30 мл), предварительно нашинкованный лук и специи.
Берем тесто. Отрезаем от него 100–граммовый кусочек (примерно). Тонко раскатываем его, в центр выкладываем мясную начинку и скрепляем края чебурека.
Края аккуратно подрезаем, чтобы чебуреки вышли красивыми.
Выливаем растительное масло в сковороду, накаляем его до кипения. Отправляем на сковороду чебуреки. Жарим с двух сторон до появления аппетитной румяной корочки.
При помощи лопатки выкладываем чебуреки на бумажные салфетки, чтобы излишки масла в них впитались.
Выкладываем чебуреки на блюдо и подаем горячими к столу.
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