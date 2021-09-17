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Как в чебуречной: идеальное тесто для чебуреков. Сочные и хрустящие с мясом

Чебуреки станут фаворитом любого стола. Их восхитительный аромат и потрясающий вкус никого не оставят равнодушным. Есть много рецептов приготовления чебуреков. Предлагаем один, на наш взгляд, один из самых удачных.

Нам понадобятся следующие ингредиенты

Тесто:

  • мука – 500 г
  • вода – 250 мл
  • соль – 5 г
  • растительное масло – 30 мл
  • водка – 35 мл

Начинка:

  • фарш из баранины – 300 г
  • лук репчатый – 120 г
  • соль – ½ чайной ложки
  • перец черный молотый – 1 чайная ложка
  • растительное масло

Технология приготовления:

В ёмкость высыпаем муку. Туда же добавляем соль, масло растительное, воду, водку и старательно перемешиваем ингредиенты.

Тесто замешано. Теперь накрываем его кулинарной пленкой и отставляем на 1 час.

В емкость с бараньим фаршем добавляем воду (30 мл), предварительно нашинкованный лук и специи.

Берем тесто. Отрезаем от него 100–граммовый кусочек (примерно). Тонко раскатываем его, в центр выкладываем мясную начинку и скрепляем края чебурека.

Края аккуратно подрезаем, чтобы чебуреки вышли красивыми.

Выливаем растительное масло в сковороду, накаляем его до кипения. Отправляем на сковороду чебуреки. Жарим с двух сторон до появления аппетитной румяной корочки.

При помощи лопатки выкладываем чебуреки на бумажные салфетки, чтобы излишки масла в них впитались.

Выкладываем чебуреки на блюдо и подаем горячими к столу.

Как в чебуречной: идеальное тесто для чебуреков. Сочные и хрустящие с мясом

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