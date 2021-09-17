Как в чебуречной: идеальное тесто для чебуреков. Сочные и хрустящие с мясом

Чебуреки станут фаворитом любого стола. Их восхитительный аромат и потрясающий вкус никого не оставят равнодушным. Есть много рецептов приготовления чебуреков. Предлагаем один, на наш взгляд, один из самых удачных.

Нам понадобятся следующие ингредиенты

Тесто:

мука – 500 г

вода – 250 мл

соль – 5 г

растительное масло – 30 мл

водка – 35 мл

Начинка:

фарш из баранины – 300 г

лук репчатый – 120 г

соль – ½ чайной ложки

перец черный молотый – 1 чайная ложка

растительное масло

Технология приготовления:

В ёмкость высыпаем муку. Туда же добавляем соль, масло растительное, воду, водку и старательно перемешиваем ингредиенты.

Тесто замешано. Теперь накрываем его кулинарной пленкой и отставляем на 1 час.

В емкость с бараньим фаршем добавляем воду (30 мл), предварительно нашинкованный лук и специи.

Берем тесто. Отрезаем от него 100–граммовый кусочек (примерно). Тонко раскатываем его, в центр выкладываем мясную начинку и скрепляем края чебурека.

Края аккуратно подрезаем, чтобы чебуреки вышли красивыми.

Выливаем растительное масло в сковороду, накаляем его до кипения. Отправляем на сковороду чебуреки. Жарим с двух сторон до появления аппетитной румяной корочки.

При помощи лопатки выкладываем чебуреки на бумажные салфетки, чтобы излишки масла в них впитались.

Выкладываем чебуреки на блюдо и подаем горячими к столу.