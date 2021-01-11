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Беру 3 картошки, луковицу и через 10 минут ужин готов. Быстро, вкусно, бюджетный ужин, обед, завтрак

Такая ароматная, мягкая и очень вкусная картофельная запеканка на сковороде – это один из моих любимых рецептов быстрой готовки. Если хотите, можно еще добавлять ломтики бекона или ветчины, колбаски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 шт;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец, специи;
  • сыр.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими кольцами, картофель тонкими кружочками.

Совет: можно воспользоваться овощечисткой, чтобы ломтики картофеля получились очень тонкими.

Промываем  картофель в холодной воде, чтобы избавить от крахмала, сцеживаем и просушиваем на бумажных полотенцах.

Растапливаем в сковороде сливочное масло и выкладываем ломтики картофеля в один слой,  внахлест.

Беру 3 картошки, луковицу и через 10 минут ужин готов. Быстро, вкусно, бюджетный ужин, обед, завтрак

Потом выкладываем еще слой картофеля и сверху – кружочки лука.

Солим и перчим, посыпаем любимыми специями.

Опять слой картофеля и слой лука, солим, перчим, посыпаем тертым сыром.

Еще слой картофеля, лука, сыра.

Беру 3 картошки, луковицу и через 10 минут ужин готов. Быстро, вкусно, бюджетный ужин, обед, завтрак

Накрываем крышкой и жарим до румяности низа.

Переворачиваем пирог при помощи тарелки и обжариваем вторую сторону.

Вынимаем пирог, подаем горячим со сметаной и чесночным соусом, салатами

Беру 3 картошки, луковицу и через 10 минут ужин готов. Быстро, вкусно, бюджетный ужин, обед, завтрак

 

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