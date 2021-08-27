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Соседка китаянка поделилась рецептом. Как готовят драники в Китае

Драники давно стали одним из самых любимых блюд, особенно часто их готовят по осени, когда собирают урожай картофеля. В блюдо можно добавлять зелень, чеснок, специи для картошки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 шт;
  • соль, перец, специи, чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Картофель трем на терке, массу перекладываем в сито и даем стечь лишней жидкости.

Если образовалось в воде много крахмала, воду сливаем, а крахмал смешиваем с массой картофеля.

Добавляем по вкусу соль, перемешиваем и жарим с двух сторон на растительном масле.

Соседка китаянка поделилась рецептом. Как готовят драники в Китае

Если вы любите более оригинальные вкусы, тогда в картофельную массу добавляем специи, мелко рубленую зелень и чеснок, паприку. При очень жидкой массе, можно всыпать пару ложек муки, чтобы тесто стало гуще и не растекалось по сковороде, не впитывало в себя много растительного масла.

Вкусные драники получаются, если смешать картофельную массу с мясным фаршем.

Подаем драники со сметаной, сметано-чесночным соусом, в качестве основного или закусочного блюда.

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