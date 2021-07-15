Всю зиму будете жалеть, если не приготовите. Ленивый салат на зиму: готовьте сразу три порции

Консервированный салат-ассорти из разных овощей, получается очень вкусным, со свежим ароматом. Готовка не занимает много времени, зато зимой вы получите настоящее удовольствие от салатика.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки и огурцы по 600 г;

лук, 300 г;

сладкий перец, 250 г;

морковь, 200 г;

укроп и петрушка по пучку;

сахар, 4 ст.л;

соль, 1 ст.л;

перец черный, 0.5 ч.л;

приправа для моркови по-корейски, 1 ст.л;

масло растительное, 80 мл;

уксус 9 %, 60мл.

Процесс приготовления

Огурцы, кабачки, сладкий перец и морковь режем соломкой.

Лук – тонкими полукольцами.

Зелень мелко рубим.

Складываем все продукты в большую емкость и насыпаем сахар, соль, перец, уксус, приправу для корейской моркови, растительное масло. Перемешиваем овощи очень хорошо.

Накрываем крышкой и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.

Раскладываем в чистые банки, трамбуем и накрываем крышками.

Ставим банки в кастрюлю на полотенце. Наливаем теплую воду.

После того, как вода закипит, стерилизуем 15 минут.

Плотно закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем, оставляем остывать.

На хранение ставим заготовку в подвал или в кладовку.