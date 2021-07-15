Всю зиму будете жалеть, если не приготовите. Ленивый салат на зиму: готовьте сразу три порции

Консервированный салат-ассорти из разных овощей, получается очень вкусным, со свежим ароматом. Готовка не занимает много времени, зато зимой вы получите настоящее удовольствие от салатика.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки и огурцы по 600 г;
- лук, 300 г;
- сладкий перец, 250 г;
- морковь, 200 г;
- укроп и петрушка по пучку;
- сахар, 4 ст.л;
- соль, 1 ст.л;
- перец черный, 0.5 ч.л;
- приправа для моркови по-корейски, 1 ст.л;
- масло растительное, 80 мл;
- уксус 9 %, 60мл.
Процесс приготовления
Огурцы, кабачки, сладкий перец и морковь режем соломкой.
Лук – тонкими полукольцами.
Зелень мелко рубим.
Складываем все продукты в большую емкость и насыпаем сахар, соль, перец, уксус, приправу для корейской моркови, растительное масло. Перемешиваем овощи очень хорошо.
Накрываем крышкой и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.
Раскладываем в чистые банки, трамбуем и накрываем крышками.
Ставим банки в кастрюлю на полотенце. Наливаем теплую воду.
После того, как вода закипит, стерилизуем 15 минут.
Плотно закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем, оставляем остывать.
На хранение ставим заготовку в подвал или в кладовку.
Салат я не только просто подаю к обеду или ужину, он достоин даже праздничного стола, всем моим гостям он очень нравится.При подаче можно немного сбрызнуть уксусом яблочным и нерафинированным растительным маслом.
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