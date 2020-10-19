Как очистить стиральную машинку до блеска. Делюсь собственным опытом

Хочу поделиться с вами собственным опытом того, как просто и эффективно почистить всю стиральную машину.

Дверца барабана

После каждой стирки, протираем дверцу, резинку и оставляем ее открытой, чтобы машина внутри просохла и не стал образовываться грибок и плесень.

Резинка машины

Резинка между машинкой и дверцей барабана требует пристального внимания – там скапливается вода и грязь, что приводит к плесени и неприятному запаху. Убираем губкой воду и при помощи уксуса или соды или любых чистящих средств, чистим резинку и вытираем насухо. Не используем средства с хлором – они вредят резинке и приводят ее в негодность. Очищаем саму резинку и за ней, перед ней.

Барабан машины

Здесь главное убрать накипь с тэна – нагревающего элемента и барабана. Накипь – это отложение солей магния и кальция, которые прекрасно убираются при помощи лимонной кислоты, уксуса.

Всыпаем 6 пачек лимонной кислоты в барабан или в отсек для порошка и включаем стирку с высокой температурой. Количество лимонной кислоты может быть разное, в зависимости от объема машины и степени загрязнения.

Отсек для порошка

Вынимаем этот лоток с отсеками и очищаем от остатков порошка, плесени и грязи любым чистящим средством. Можно чистить уксусом и содой, если есть ржавчина.

Сливной насос

Когда засоряется фильтр, установленный в насосе, машинка может перестать работать. Откручиваем против часовой стрелки крышку фильтра внизу машины – он чаще всего здесь располагается у разных моделей машин и ставим емкость, куда будет стекать вода.

Теперь удаляем грязь и мусор, могут быть и мелкие копейки, предметы. Все отверстие протираем, закручиваем крышку и возвращаем на место панель.

Если вы периодически будете проводить все эти этапы чистки машины, она будет работать очень долго.