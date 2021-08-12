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Свекровь научила солить огурцы «Бродячие». За 30 лет она не пробовала другие рецепты

Консервация без сахара и уксуса, они будут долго храниться даже в кладовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

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соль, 1 стакан на 5 л воды;

зелень любая;

чеснок, специи.

Процесс приготовления

В чистые банки укладываем промытые огурчики и зелень по своему вкусу, специи. Зелень лучше класть на дно.

Кипятим воду, растворяем соль и кипящим наливаем в банки.

Совет: если у вас меньше огурцов, для которых берут 5 л рассола, тогда на 1 литр воды берем 2 столовые ложки соли.

Оставляем банки, накрытые крышками в помещении на поддоне на 3 суток.

Если огурцы помутнели за 2 суток, лучше переставьте в более теплое помещение.

Рассол сливаем кипятим, заливаем обратно в огурцы и закручиваем крышки.

Такие огурчики раним в подвале или в кладовке.

Свекровь научила солить огурцы «Бродячие». За 30 лет она не пробовала другие рецепты

У вас получаться хрустящие и ароматные огурцы, которые просто подаем в виде закуски или используем в салатах, особенно зимний.

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