Свекровь научила солить огурцы «Бродячие». За 30 лет она не пробовала другие рецепты

Консервация без сахара и уксуса, они будут долго храниться даже в кладовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
огурцы%
соль, 1 стакан на 5 л воды;
зелень любая;
чеснок, специи.
Процесс приготовления
В чистые банки укладываем промытые огурчики и зелень по своему вкусу, специи. Зелень лучше класть на дно.
Кипятим воду, растворяем соль и кипящим наливаем в банки.
Совет: если у вас меньше огурцов, для которых берут 5 л рассола, тогда на 1 литр воды берем 2 столовые ложки соли.
Оставляем банки, накрытые крышками в помещении на поддоне на 3 суток.
Если огурцы помутнели за 2 суток, лучше переставьте в более теплое помещение.
Рассол сливаем кипятим, заливаем обратно в огурцы и закручиваем крышки.
Такие огурчики раним в подвале или в кладовке.
У вас получаться хрустящие и ароматные огурцы, которые просто подаем в виде закуски или используем в салатах, особенно зимний.
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