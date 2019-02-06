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Невероятно вкусная утка, тушеная кусочками и с яблоком

Приготовить запеченную утку может не каждый. Такое блюдо требует вашего постоянного внимания, а результат не всегда получается хорошим. А вот с приготовлением тушеной утки справится каждый, ведь это очень простое блюдо. Тушеная утка с яблоками получается сочной, вкусной и очень аппетитной. Такое блюдо можно и на ужин приготовить, и на праздничный стол поставить.

Необходимые продукты

  • 700 грамм утки
  • специи
  • 2 яблока
  • 2 зубчика чеснока
  • растительное масло
  • соль, перец

Начинаем приготовление

  1. Утку промываем, нарезаем порционными кусочками и сушим бумажным полотенцем. Затем перекладываем в миску, солим и перчим по вкусу.
  2. Чеснок очищаем от шелухи, пропускаем через пресс и кладем в небольшую миску. Туда же добавляем соль, перец, растительное масло и любимые специи. Все хорошо перемешиваем.
  3. Утку заливаем получившимся маринадом, промазываем хорошо руками, затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
  4. Промаринованную утку кладем на раскаленную сковороду и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Утку перекладываем в кастрюлю или казан. Яблоки очищаем от семечек, нарезаем кусочками и кладем к утке. Туда же вливаем воду и ставим все на плиту. Смесь доводим до кипения и тушим на медленном огне 60-80 минут.
    Потом перекладываем на тарелку и подаем к столу.

К такой утке можно подать печеный картофель с начинкой. Приготовить его можно по рецепту с нашего сайта.

Невероятно вкусная утка, тушеная кусочками и с яблоком

Приятного аппетита!

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