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Курица в пиве: мясо получается мягкое, нежное и ароматное

Курица в пиве – отличный вариант приготовления курицы! Получается мягкой, нежной и ароматной. А пивной вкус придает лишь пикантности.

Курица в пиве: ингредиенты

Курица в пиве

  • 300 (триста) мл – пива
  • 800 (восемьсот) гр – курицы
  • 1 (одна) ст. ложка – паприки
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Курица в пиве: рецепт

Курица в пиве

  • Курицу промойте и сложите в большую посуду
  • Посыпьте курицу солью, перцем и паприкой
  • Перемешайте. Вмешайте в нее специи. И оставьте мариноваться в течение двух часов
  • Подготовьте форму для запекания. Выложите в нее голени
  • Залейте пивом. Наполовину должно накрыть пиво. И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на один час. За это время пару раз кусочки переверните

Курица в пиве готова: Видео

К ней подойдет любой гарнир. Будь то макароны, картофель, рис. А можно как самостоятельное блюдо, дополнить просто свежим салатом. Такая курица идеальный вариант и для семейного торжественного ужина, и в качестве угощения для гостей.

Курица в пиве

Курочку подавать в горячем виде! И желательно сразу, так вкуснее. На здоровье.

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