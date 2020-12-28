Курица в пиве: мясо получается мягкое, нежное и ароматное

Курица в пиве – отличный вариант приготовления курицы! Получается мягкой, нежной и ароматной. А пивной вкус придает лишь пикантности.
Курица в пиве: ингредиенты
- 300 (триста) мл – пива
- 800 (восемьсот) гр – курицы
- 1 (одна) ст. ложка – паприки
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Курица в пиве: рецепт
- Курицу промойте и сложите в большую посуду
- Посыпьте курицу солью, перцем и паприкой
- Перемешайте. Вмешайте в нее специи. И оставьте мариноваться в течение двух часов
- Подготовьте форму для запекания. Выложите в нее голени
- Залейте пивом. Наполовину должно накрыть пиво. И отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на один час. За это время пару раз кусочки переверните
Курица в пиве готова: Видео
К ней подойдет любой гарнир. Будь то макароны, картофель, рис. А можно как самостоятельное блюдо, дополнить просто свежим салатом. Такая курица идеальный вариант и для семейного торжественного ужина, и в качестве угощения для гостей.
Курочку подавать в горячем виде! И желательно сразу, так вкуснее. На здоровье.
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