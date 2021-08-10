Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку

Огурцы в листьях хрена понравятся всем вашим знакомым. Они получаются очень ароматными и хрустящими.
Огурцы в листьях хрена: ингредиенты
- Рецепт на трёхлитровую банку:
- Огурцы
- Чеснок
- Листья хрена
- Укроп
- Листья малины
Маринад:
- Вода — 1 л. (один литр)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Огурцы промойте, срежьте кончики и по отдельности заверните в листья хрена.
- На дно банки сложите все остальные ингредиенты и выложите туда огурцы.
- Теперь приступите к готовке маринада, доведите его до кипения и залейте банки с огурцами, затем добавьте столовую ложку уксуса. Закройте банку пластиковой крышкой и поставьте в прохладное место.
Огурцы в листьях хрена — очень вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии