Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку

Огурцы в листьях хрена понравятся всем вашим знакомым. Они получаются очень ароматными и хрустящими.

Огурцы в листьях хрена: ингредиенты

Рецепт на трёхлитровую банку: Огурцы Чеснок Листья хрена Укроп Листья малины

Маринад:

Вода — 1 л. (один литр) Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка) Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

Огурцы промойте, срежьте кончики и по отдельности заверните в листья хрена. На дно банки сложите все остальные ингредиенты и выложите туда огурцы. Теперь приступите к готовке маринада, доведите его до кипения и залейте банки с огурцами, затем добавьте столовую ложку уксуса. Закройте банку пластиковой крышкой и поставьте в прохладное место.

Огурцы в листьях хрена — очень вкусно и ароматно.

Приятного аппетита!