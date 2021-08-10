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Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку

Огурцы в листьях хрена понравятся всем вашим знакомым. Они получаются очень ароматными и хрустящими.

Огурцы в листьях хрена: ингредиенты

Огурцы в листьях хрена

  1. Рецепт на трёхлитровую банку:
  2. Огурцы
  3. Чеснок
  4. Листья хрена
  5. Укроп
  6. Листья малины

Маринад:

  1. Вода — 1 л. (один литр)
  2. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  1. Огурцы промойте, срежьте кончики и по отдельности заверните в листья хрена.
  2. На дно банки сложите все остальные ингредиенты и выложите туда огурцы.
  3. Теперь приступите к готовке маринада, доведите его до кипения и залейте банки с огурцами, затем добавьте столовую ложку уксуса. Закройте банку пластиковой крышкой и поставьте в прохладное место.

Огурцы в листьях хрена — очень вкусно и ароматно.

Огурцы в листьях хрена. Рецепт рассчитан на 3-х литровую банку 2

Приятного аппетита!

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