Яблочные оладьи. Вкусная сладкая выпечка для сытного завтрака

Яблочные оладьи невероятно вкусные в горячем виде и обязательно всем понравятся.
Яблочные оладьи: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Крупные яблоки — 3 шт. (три штуки)
- Мука — 350 гр.(триста пятьдесят грамм)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Растительное масло
- Соль
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Ванилин — по вкусу
Процесс приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и натрите на тёрке или измельчите в блендере.
- Яйца соедините с сахаром и вымесите, введите ванилин, муку, соду и соль, вымесите ещё раз.
- Постепенно введите муку, так, чтобы консистенция была похожа на сметану.
- На умеренно разогретой сковороде жарьте оладушки до полной готовности.
- Подавайте с мёдом, вареньем или сметаной.
Яблочные оладьи — отличный завтрак для всей семьи.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии