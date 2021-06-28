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Яблочные оладьи. Вкусная сладкая выпечка для сытного завтрака

Яблочные оладьи невероятно вкусные в горячем виде и обязательно всем понравятся.

Яблочные оладьи: ингредиенты

Яблочные оладьи

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Крупные яблоки — 3 шт. (три штуки)
  3. Мука — 350 гр.(триста пятьдесят грамм)
  4. Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  5. Растительное масло
  6. Соль
  7. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  8. Ванилин — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Яблоки очистите от кожуры и сердцевины и натрите на тёрке или измельчите в блендере.
  • Яйца соедините с сахаром и  вымесите, введите ванилин, муку, соду и соль, вымесите ещё раз.
  • Постепенно введите муку, так, чтобы консистенция была похожа на сметану.
  • На умеренно разогретой сковороде жарьте оладушки до полной готовности.
  • Подавайте с мёдом, вареньем или сметаной.

Яблочные оладьи — отличный завтрак для всей семьи.

Яблочные оладьи. Вкусная сладкая выпечка для сытного завтрака 4

Приятного аппетита!

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