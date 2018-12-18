Яркий и аппетитный салат с сыром Фета и морковью

Отличное блюдо для «разгрузки» после праздников!

Ингредиенты:

Сыр фета — 70 грамм,

морковь — 80 грамм,

соль по вкусу,

чеснок 1 зубок (по желанию),

перец белый по вкусу,

сметана 10% 30 г,

зелень.

Приготовление:

Размять сыр вилкой и смешать со сметаной.

Натираем морковь на крупной терке, солим, добавляем сметану и мелко рубленный чеснок, размешиваем.

Выкладываем салат слоями на порционную тарелку. Украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Эмма Беседина