Скатерть-Самобранка

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Яркий и аппетитный салат с сыром Фета и морковью

Отличное блюдо для «разгрузки» после праздников!

Яркий и аппетитный салат с сыром Фета и морковью

Ингредиенты:

Сыр фета — 70 грамм,
морковь — 80 грамм,
соль по вкусу,
чеснок 1 зубок (по желанию),
перец белый по вкусу,
сметана 10% 30 г,
зелень.

Приготовление:

Размять сыр вилкой и смешать со сметаной.
Натираем морковь на крупной терке, солим, добавляем сметану и мелко рубленный чеснок, размешиваем.

Выкладываем салат слоями на порционную тарелку. Украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Эмма Беседина

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