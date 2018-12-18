Яркий и аппетитный салат с сыром Фета и морковью

Отличное блюдо для «разгрузки» после праздников!
Ингредиенты:
Сыр фета — 70 грамм,
морковь — 80 грамм,
соль по вкусу,
чеснок 1 зубок (по желанию),
перец белый по вкусу,
сметана 10% 30 г,
зелень.
Приготовление:
Размять сыр вилкой и смешать со сметаной.
Натираем морковь на крупной терке, солим, добавляем сметану и мелко рубленный чеснок, размешиваем.
Выкладываем салат слоями на порционную тарелку. Украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Эмма Беседина
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