Красивая была женщина, а потом попал к ней домой, а у неё даже поесть нечего. Холодильник пустой

Жизнь — сложная штука. Живёшь с любимым человеком много лет, а потом бац, и в один момент всё рушится. Да и когда знакомились, то тоже всё было отлично, раз решили продолжить идти по жизни вместе. Но судьба расставляет всё по своим местам.

Так получилось и в жизни Олега.

С будущей женой они были знакомы с детства, ходили в одну школу, жили в соседних домах. Разница в возрасте 3 года. Когда совсем молодые, 3 года кажется большой разницей, а после 20, это самое то, что надо.

В общем, спустя время, они поженились.

Вначале всё было отлично. Ребёнок, второй ребёнок. Муж начал заниматься бизнесом в розничных продажах и финансовое благополучие также начало расти. Но, как оказалось, много никогда не бывает и жена стала требовать всё больше и больше. А когда начинались проблемы с бизнесом, то доходило вообще до истерик, что Олег не может обеспечивать семью.

Всем бы так не обеспечивать. Самые плохие месяца был доход около 200 тысяч рублей. И жила эта семья не в Москве, а в провинциальном городе с населением чуть более 100 тысяч жителей, поэтому и траты большими не были.

Терпел Олег, терпел, пару раз предупреждал жену, что так вести себя не надо, но ситуация не поменялась.

В итоге он собрал свои вещи и ушёл.

Жена, как будто бы, была рада, тому что он ушёл.

У Олега была вторая квартира, которую он предусмотрительно, уже понимая, чем всё это может закончиться, приобрёл. Единственное, ремонта там не было, но это было дело времени.

Так он и зажил отдельно. Делал потихоньку ремонт в квартире.

Подал заявление на развод.

Тут, видимо, жена поняла что натворила, и начала искать пути к обратному воссоединению.

Но Олег уже не видел себя рядом с этой женщиной, а детей он любить не перестанет, в не зависимости живут они с ним или с мамой.

В общем, по детям и по имуществу вопросов не было, поэтому развели их сразу.

Но Олег то себя, как мужчину, совсем не похоронил, а всё таки хотел найти ту единственную, с которой и в горе и в радости. С которой приятно просто гулять по городу или поздним вечером смотреть телевизор. Лет то всего ничего — 38, самый расцвет.

Но, как оказалось, это очень непросто. На первый то взгляд симпатичных женщин много, а вот на второй взгляд далеко не каждая эта симпатичная женщина близка тебе по духу и с ней будет легко и просто.

Самая большая проблема в этом возрасте, это то, что женщины становятся озлобленными на мужчин в частности и на жизнь в целом. Ну не попадались ей хорошие мужчины, а молодая жизнь почти прошла. Кто виноват? Конечно же все, кроме самой женщины.

Как-то на сайте знакомств Олег познакомился с Катей.

Начали общаться — вроде бы неплохо всё пошло. На аватарке симпатичная.

Встретились. В реальной жизни была такой же красивой, как и на аватарке. Высокая, стройная, даже можно сказать худая.

Начали встречаться по вечерам и гулять по району и городу. В выходные ходили в парк или в кафе.

Как то, в один из вечеров, Олег позвонил Кате, а она была ещё не готова и попросила его зайти к ней домой и подождать, пока она соберётся, дома.

Олег так и сделал.

Катя провела его на кухню и попросила подождать там и предложила чай. Олег согласился.

Когда Катя полезла в холодильник за лимоном, Олег был удивлен. В холодильнике почти ничего не было и, как бы это сказать, было не совсем чисто.

В холодильнике лежал небольшой кусочек лимона, уже коричневого цвета, кусок сыра, масло и хлеб в пакете. Что-то ещё было на дверце.

Да, и этот запах от холодильника.

Как-то не ожидал Олег такого от Кати. Внешне она была всегда одета как с иголочки и до этого производила на Олега впечатление хорошей хозяйки, а тут такое. Да и непонятно было, чем она ещё и своего девятилетнего сына кормит. Дааааа, загадка.

А с Катей Олег ещё повстречался и расстался. Но расстался не из-за холодильника, хотя он был не особо приятен, а из-за того, что она начала рассказывать ему, про то, как её надо развлекать (возить почаще в путешествия, желательно каждую неделю), что она любит (дорогие подарки), ну и в целом всё шло в направлении денег, что Олег вновь будет только кошельком.

«Знаем, проходили, не надо»-решил Олег.

В общем, жизнь — штука сложная. Внимательно изучайте свою вторую половинку и будет Вам счастье.