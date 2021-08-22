Как готовили котлеты в советских столовых и почему дома так не получится

Как ни странно, но в советской столовой, котлеты были очень вкусными, они всегда получились просто потрясающими. Конечно, в том случае, если в рецептуре не было нарушений и котлеты делали из фарша, а не из хлеба.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш з свинины и говядины, 1 кг;

хлеб ржаной, 400 г;

лук, 300 г;

чеснок, 3 зубчика;

вода ледяная или бульон, 1 стакан;

сухари панировочные;

соль, перец.

Процесс приготовления

Именно от такого количества хлеба, котлеты и получаются такими нежными, мягкими и сочными.

Заливаем хлеб водой или бульоном и оставляем до размягчения, потом отжимаем и смешиваем с фаршем.

Лук трем на мелкой терке или измельчаем в блендере, вмешиваем в фарш.

Заправляем его солью и перцем, специями.

Совет: теперь вливаем немного ледяной воды или бульона, перемешиваем и отбиваем. Этот этап делает фарш однородным и насыщенным кислородом.

Формируем котлеты, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон.