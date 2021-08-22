Как готовили котлеты в советских столовых и почему дома так не получится

Как ни странно, но в советской столовой, котлеты были очень вкусными, они всегда получились просто потрясающими. Конечно, в том случае, если в рецептуре не было нарушений и котлеты делали из фарша, а не из хлеба.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
фарш з свинины и говядины, 1 кг;
хлеб ржаной, 400 г;
лук, 300 г;
чеснок, 3 зубчика;
вода ледяная или бульон, 1 стакан;
сухари панировочные;
соль, перец.
Процесс приготовления
Именно от такого количества хлеба, котлеты и получаются такими нежными, мягкими и сочными.
Заливаем хлеб водой или бульоном и оставляем до размягчения, потом отжимаем и смешиваем с фаршем.
Лук трем на мелкой терке или измельчаем в блендере, вмешиваем в фарш.
Заправляем его солью и перцем, специями.
Совет: теперь вливаем немного ледяной воды или бульона, перемешиваем и отбиваем. Этот этап делает фарш однородным и насыщенным кислородом.
Формируем котлеты, обваливаем в сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон.
Блюдо мягкое и сочное, вкус школьных и студенческих годов. Если есть желание, можно сделать соус и протушить в нем котлеты, подавать к разным гарнирам. Особенно удачно они будут сочетаться в картофельным пюре, отварным рисом.
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