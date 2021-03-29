Бисквит на желтках — такой нежный, вкусный и легкий. Приготовить просто и быстро. Обожаю этот вариант выпечки. Обязательно попробуйте и вы!

Бисквит на желтках: ингредиенты

5 (пять) шт — яиц щепотка соли 120 (сто двадцать) гр — сахара 90 (девяносто) гр — муки 2 (два) гр — разрыхлителя 50 (пятьдесят) мл — подсолнечного масла 50 (пятьдесят) мл — молока абрикосовый джем по вкусу

Рецепт приготовления: