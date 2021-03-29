Бисквит на желтках — такой нежный, вкусный и легкий. Приготовить просто и быстро. Обожаю этот вариант выпечки. Обязательно попробуйте и вы!
Бисквит на желтках: ингредиенты
- 5 (пять) шт — яиц
- щепотка соли
- 120 (сто двадцать) гр — сахара
- 90 (девяносто) гр — муки
- 2 (два) гр — разрыхлителя
- 50 (пятьдесят) мл — подсолнечного масла
- 50 (пятьдесят) мл — молока
- абрикосовый джем по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отделите желтки от белков, добавьте щепотку соли и взбейте в пышную пену, миксером. Добавьте 50 г сахара и продолжайте взбивать. Масса должна увеличиться в два раза
- В глубокой посуде взбейте белки в течение 1 минуты. Разделите оставшийся сахар на 3 части и постепенно добавляйте в белок, продолжая взбивать до получения устойчивых пиков
- Введите желтки, аккуратно перемешивайте массу силиконовой лопаткой по часовой стрелке. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель
- Соедините молоко и подсолнечное масло. Добавьте в смесь несколько ложек яичного теста, перемешайте, а затем вылейте к остальному тесту и смешайте до однородности
- Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределите и выпекайте 30 минут при температуре 170 градусов
- Еще горячий бисквит положите на чистую пергаментную бумагу и снимите ту, на которой он выпекался. Сделайте несколько неглубоких надрезов по поверхности, смажьте джемом и сверните в плотный рулет. Когда остынет, отправьте на 1 час в холодильник. Бисквит на желтках удался на славу! На здоровье.
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