Признаки того, что в сыре и масле есть пальмовое масло

Есть очень простые способы проверить это в домашних условиях

В магазинах молочные продукты сейчас маркируются буквами БЗМЖ (что означает — без заменителей молочного жира) и СЗМЖ (с заменителем молочного жира), то бишь, с пальмовым маслом.

Но бывают откровенные фальсификаты продуктов, которые следует избегать.

Итак, если в сыре содержится пальмовое масло, он будет сильно прилипать к ножу и крошиться, если его на пару дней оставить не в холодильнике, он потрескается, а не просто высохнет, как настоящий сыр.

Если в сливочном масле нет растительных жиров, то его кусочек, полежав на ладони, просто растает, а вот масло с «пальмой» — нет, потому что температура его плавления выше.