Закуска из лаваша: шикарный рецепт из обычных продуктов!

Закуска из лаваша! Вам нужно срочно приготовить завтрак или, выходя из дому, что-нибудь прихватить с собой на перекус. Предлагаем вам приготовить прекрасную закуску из лаваша. Когда нету времени долго готовить, эта закуска – прекрасное решение!
Закуска из лаваша: ингредиенты
- два листа лаваша
- двести грамм сыра
- двести пятьдесят грамм охотничьей колбасы
- двести грамм капусты
- три яйца
- один соленый огурец
- три зубчика чеснока
- четыре столовые ложки майонеза
Закуска из лаваша: приготовление
- Взять капусту, очистить от завядших верхних листов и нашинковать.
- Колбасу сварить и нарезать небольшими кубиками.
- Яйца помыть, залить водой комнатной температуры, воду подсолить. Варить десять минут (вкрутую). После очистить и разрезать небольшими кубиками.
- Сыр натереть на крупной фракции терки.
- Соленый огурец также нарезать мелкими кубиками.
- Капусту выложить в глубокую миску. Добавить колбасу, огурец, вареные яйца и основную массу тертого сыра.
- Чесноковыжималкой выдавить в ту же миску чеснок.
- Заправить все майонезом. Все ингредиенты перемешать.
- Силиконовой щеточкой нанести тонкий слой майонеза на лист лаваша.
- На лист лаваша выложить начинку и равномерно распределить ее по лавашу. С одной стороны лаваша нужно обязательно оставить полоску шириной в два пальца, чтобы начинка при закручивании лаваша не выпадала.
- Лаваш плотно скрутить рулетиком, начиная с противоположного края.
- Также подготовить второй лавашный рулетик.
- Противень застелить пергаментной бумагой и положить туда рулетики из лаваша.
- Сверху рулетики присыпать оставшимся тертым сыром.
- Духовку нужно разогреть до 180°С.
- Заложить туда противень с рулетиками буквально на четверть часа.
Как только будет готово, достать рулетики из духовки. Можно разрезать их на порционные дольки, положить на красивую плоскую тарелку.
Закуска из лаваша: готова
Все получилось очень быстро, вкусно и красиво! Приятного аппетита!
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