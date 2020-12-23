Закуска из лаваша: шикарный рецепт из обычных продуктов!

Закуска из лаваша! Вам нужно срочно приготовить завтрак или, выходя из дому, что-нибудь прихватить с собой на перекус. Предлагаем вам приготовить прекрасную закуску из лаваша. Когда нету времени долго готовить, эта закуска – прекрасное решение!

Закуска из лаваша: ингредиенты

два листа лаваша

двести грамм сыра

двести пятьдесят грамм охотничьей колбасы

двести грамм капусты

три яйца

один соленый огурец

три зубчика чеснока

четыре столовые ложки майонеза

Закуска из лаваша: приготовление

Взять капусту, очистить от завядших верхних листов и нашинковать.

Колбасу сварить и нарезать небольшими кубиками.

Яйца помыть, залить водой комнатной температуры, воду подсолить. Варить десять минут (вкрутую). После очистить и разрезать небольшими кубиками.

Сыр натереть на крупной фракции терки.

Соленый огурец также нарезать мелкими кубиками.

Капусту выложить в глубокую миску. Добавить колбасу, огурец, вареные яйца и основную массу тертого сыра.

Чесноковыжималкой выдавить в ту же миску чеснок.

Заправить все майонезом. Все ингредиенты перемешать.

Силиконовой щеточкой нанести тонкий слой майонеза на лист лаваша.

На лист лаваша выложить начинку и равномерно распределить ее по лавашу. С одной стороны лаваша нужно обязательно оставить полоску шириной в два пальца, чтобы начинка при закручивании лаваша не выпадала.

Лаваш плотно скрутить рулетиком, начиная с противоположного края.

Также подготовить второй лавашный рулетик.

Противень застелить пергаментной бумагой и положить туда рулетики из лаваша.

Сверху рулетики присыпать оставшимся тертым сыром.

Духовку нужно разогреть до 180°С.

Заложить туда противень с рулетиками буквально на четверть часа.

Как только будет готово, достать рулетики из духовки. Можно разрезать их на порционные дольки, положить на красивую плоскую тарелку.

Закуска из лаваша: готова

Все получилось очень быстро, вкусно и красиво! Приятного аппетита!