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Закуска из лаваша: шикарный рецепт из обычных продуктов!

Закуска из лаваша! Вам нужно срочно приготовить завтрак или, выходя из дому, что-нибудь прихватить с собой на перекус. Предлагаем вам приготовить прекрасную закуску из лаваша. Когда нету времени долго готовить, эта закуска – прекрасное решение!

Закуска из лаваша

Закуска из лаваша: ингредиенты

  • два листа лаваша
  • двести грамм сыра
  • двести пятьдесят грамм охотничьей колбасы
  • двести грамм капусты
  • три яйца
  • один соленый огурец
  • три зубчика чеснока
  • четыре столовые ложки майонеза

Закуска из лаваша: приготовление

  • Взять капусту, очистить от завядших верхних листов и нашинковать.
  • Колбасу сварить и нарезать небольшими кубиками.
  • Яйца помыть, залить водой комнатной температуры, воду подсолить. Варить десять минут (вкрутую). После очистить и разрезать небольшими кубиками.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки.
  • Соленый огурец также нарезать мелкими кубиками.
  • Капусту выложить в глубокую миску. Добавить колбасу, огурец, вареные яйца и основную массу тертого сыра.
  • Чесноковыжималкой выдавить в ту же миску чеснок.
  • Заправить все майонезом. Все ингредиенты перемешать.
  • Силиконовой щеточкой нанести тонкий слой майонеза на лист лаваша.
  • На лист лаваша выложить начинку и равномерно распределить ее по лавашу. С одной стороны лаваша нужно обязательно оставить полоску шириной в два пальца, чтобы начинка при закручивании лаваша не выпадала.
  • Лаваш плотно скрутить рулетиком, начиная с противоположного края.
  • Также подготовить второй лавашный рулетик.
  • Противень застелить пергаментной бумагой и положить туда рулетики из лаваша.
  • Сверху рулетики присыпать оставшимся тертым сыром.

Закуска из лаваша

  • Духовку нужно разогреть до 180°С.
  • Заложить туда противень с рулетиками буквально на четверть часа.

Как только будет готово, достать рулетики из духовки. Можно разрезать их на порционные дольки, положить на красивую плоскую тарелку.

Закуска из лаваша: готова

Все получилось очень быстро, вкусно и красиво! Приятного аппетита!

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