Ленивые голубцы: нереально Вкусное блюдо!

Ленивые голубцы! Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы нужна самая малость: хорошее настроение, много желания и немножечко свободного времени.

Ленивые голубцы: ингредиенты

по половине килограмма говядины и мяса индейки

полкило риса

две большие головки репчатого лука

большая морковь

два стакана риса

средний кочан свежей капусты

пучок укропа

столовая ложка соли

черный молотый перец и измельченный чеснок – по вкусу

столовая ложка соуса терияки

полстакана сметаны

две чайные ложки томатной пасты

Ленивые голубцы: как готовить

Говядину и мясо индейки хорошо помыть, обсушить, дважды пропустить через мясорубку.

Лук и морковь почистить, помыть, тоже перемолоть. Смешать с фаршем и добавить неполную столовую ложку соли, черный перец.

Укроп помыть, промокнуть полотенцем и мелко нарубить. Добавить к фаршу. Затем добавить соус терияки и все хорошо перемешать.

Рис хорошенько промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем залить горячей водой и дать настояться.

С капусты снять верхние повядшие листы и нашинковать мелкой соломкой. Немного посолить и слегка помять.

Капусту залить кипятком и продержать в нем буквально пять минут.

Размягченную капусту выложить в дуршлаг, чтобы вышла лишняя вода. Затем размягченную капусту добавить в фарш.

Затем размягченную капусту добавить в фарш. Затем в фарш добавить размоченный рис и хорошо перемешать, желательно руками.

Смочить руки водой и начать формировать небольшие голубцы.

Голубцы уложить в огнеупорную форму. Если все голубцы не поместятся в форме, тогда нужно запекать в духовке по порциям.

Для заливки смешаем половину стакана сметаны с томатной пастой, черным перцем и солью. Затем залить горячей водой и хорошо перемешать.

Уложенные в форму голубцы залить приготовленным соусом.

Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.

Заложить голубцы в духовку на час.

Все, вкуснейшее блюдо готово. Достаньте из духовки, посыпьте измельченной зеленью и можно подавать к столу.

Ленивые голубцы: готовы

Эти ленивые голубцы обязательно всем понравятся. Приятного аппетита!