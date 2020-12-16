Ленивые голубцы: нереально Вкусное блюдо!

Ленивые голубцы! Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы нужна самая малость: хорошее настроение, много желания и немножечко свободного времени.
Ленивые голубцы: ингредиенты
- по половине килограмма говядины и мяса индейки
- полкило риса
- две большие головки репчатого лука
- большая морковь
- два стакана риса
- средний кочан свежей капусты
- пучок укропа
- столовая ложка соли
- черный молотый перец и измельченный чеснок – по вкусу
- столовая ложка соуса терияки
- полстакана сметаны
- две чайные ложки томатной пасты
Ленивые голубцы: как готовить
- Говядину и мясо индейки хорошо помыть, обсушить, дважды пропустить через мясорубку.
- Лук и морковь почистить, помыть, тоже перемолоть. Смешать с фаршем и добавить неполную столовую ложку соли, черный перец.
- Укроп помыть, промокнуть полотенцем и мелко нарубить. Добавить к фаршу. Затем добавить соус терияки и все хорошо перемешать.
- Рис хорошенько промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем залить горячей водой и дать настояться.
- С капусты снять верхние повядшие листы и нашинковать мелкой соломкой. Немного посолить и слегка помять.
- Капусту залить кипятком и продержать в нем буквально пять минут.
- Размягченную капусту выложить в дуршлаг, чтобы вышла лишняя вода. Затем размягченную капусту добавить в фарш.
- Затем в фарш добавить размоченный рис и хорошо перемешать, желательно руками.
- Смочить руки водой и начать формировать небольшие голубцы.
- Голубцы уложить в огнеупорную форму. Если все голубцы не поместятся в форме, тогда нужно запекать в духовке по порциям.
- Для заливки смешаем половину стакана сметаны с томатной пастой, черным перцем и солью. Затем залить горячей водой и хорошо перемешать.
- Уложенные в форму голубцы залить приготовленным соусом.
- Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.
- Заложить голубцы в духовку на час.
Все, вкуснейшее блюдо готово. Достаньте из духовки, посыпьте измельченной зеленью и можно подавать к столу.
Ленивые голубцы: готовы
Эти ленивые голубцы обязательно всем понравятся. Приятного аппетита!
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