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Ленивые голубцы: нереально Вкусное блюдо!

Ленивые голубцы! Для того, чтобы приготовить ленивые голубцы нужна самая малость: хорошее настроение, много желания и немножечко свободного времени.

Ленивые голубцы: ингредиенты

Ленивые голубцы

  • по половине килограмма говядины и мяса индейки
  • полкило риса
  • две большие головки репчатого лука
  • большая морковь
  • два стакана риса
  • средний кочан свежей капусты
  • пучок укропа
  • столовая ложка соли
  • черный молотый перец и измельченный чеснок – по вкусу
  • столовая ложка соуса терияки
  • полстакана сметаны
  • две чайные ложки томатной пасты

Ленивые голубцы: как готовить

  • Говядину и мясо индейки хорошо помыть, обсушить, дважды пропустить через мясорубку.
  • Лук и морковь почистить, помыть, тоже перемолоть. Смешать с фаршем и добавить неполную столовую ложку соли, черный перец.

Ленивые голубцы

  • Укроп помыть, промокнуть полотенцем и мелко нарубить. Добавить к фаршу. Затем добавить соус терияки и все хорошо перемешать.
  • Рис хорошенько промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем залить горячей водой и дать настояться.
  • С капусты снять верхние повядшие листы и нашинковать мелкой соломкой. Немного посолить и слегка помять.
  • Капусту залить кипятком и продержать в нем буквально пять минут.
  • Размягченную капусту выложить в дуршлаг, чтобы вышла лишняя вода.
    Затем размягченную капусту добавить в фарш.
  • Затем в фарш добавить размоченный рис и хорошо перемешать, желательно руками.
  • Смочить руки водой и начать формировать небольшие голубцы.

Ленивые голубцы: нереально Вкусное блюдо!

  • Голубцы уложить в огнеупорную форму. Если все голубцы не поместятся в форме, тогда нужно запекать в духовке по порциям.
  • Для заливки смешаем половину стакана сметаны с томатной пастой, черным перцем и солью. Затем залить горячей водой и хорошо перемешать.
  • Уложенные в форму голубцы залить приготовленным соусом.
  • Разогреть духовку до ста восьмидесяти градусов.

Ленивые голубцы: нереально Вкусное блюдо!

  • Заложить голубцы в духовку на час.

Все, вкуснейшее блюдо готово. Достаньте из духовки, посыпьте измельченной зеленью и можно подавать к столу.

Ленивые голубцы: готовы

Эти ленивые голубцы обязательно всем понравятся. Приятного аппетита!

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