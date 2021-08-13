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Лесные грибы в горшочках. Простой рецепт очень вкусного блюда

Лесные грибы в горшочках получаются невероятно вкусными и ароматными. Любители блюд из грибов обязательно высоко оценят Ваши старания.

Лесные грибы в горшочках: ингредиенты

Лесные грибы в горшочках

  1. Лесные грибы — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Свежая густая сметана — 300 гр. (триста грамм)
  3. Твёрдый сыр — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  4. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Лук — 2 г. крупные (две головки)
  6. Постное масло — 40 мл. (сорок миллилитров)
  7. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Грибы переберите, тщательно промойте и произвольно нарежьте.
  • Сковороду с толстым дном подогрейте, выложите немного масла, отправьте туда грибы и обжарьте до румяности. Тем временем лук очистите и нашинкуйте полукольцами.
  • Лук выложите к подрумяненным грибам, сверху натрите сыр, перемешайте и через пару минут выложите сметану и всыпьте муку. Быстро-быстро перемешайте и выложите содержимое в керамические горшочки.
  • К тому моменту духовой шкаф разогрейте, выложите туда горшочки с грибами и выпекайте 15 минут.
  • Горшочки достаньте, сверху посыпьте петрушкой и можете подавать к столу.

Лесные грибы в горшочках — божественно вкусные и ароматные.

Лесные грибы в горшочках. Простой рецепт очень вкусного блюда 4

 

Приятного аппетита!

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