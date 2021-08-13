Лесные грибы в горшочках. Простой рецепт очень вкусного блюда

Лесные грибы в горшочках получаются невероятно вкусными и ароматными. Любители блюд из грибов обязательно высоко оценят Ваши старания.
Лесные грибы в горшочках: ингредиенты
- Лесные грибы — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Свежая густая сметана — 300 гр. (триста грамм)
- Твёрдый сыр — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лук — 2 г. крупные (две головки)
- Постное масло — 40 мл. (сорок миллилитров)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Грибы переберите, тщательно промойте и произвольно нарежьте.
- Сковороду с толстым дном подогрейте, выложите немного масла, отправьте туда грибы и обжарьте до румяности. Тем временем лук очистите и нашинкуйте полукольцами.
- Лук выложите к подрумяненным грибам, сверху натрите сыр, перемешайте и через пару минут выложите сметану и всыпьте муку. Быстро-быстро перемешайте и выложите содержимое в керамические горшочки.
- К тому моменту духовой шкаф разогрейте, выложите туда горшочки с грибами и выпекайте 15 минут.
- Горшочки достаньте, сверху посыпьте петрушкой и можете подавать к столу.
Лесные грибы в горшочках — божественно вкусные и ароматные.
Приятного аппетита!
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