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Куриные ножки по-грузински. Блюдо получается пикантным и ароматным. Всегда хочется добавки

Куриные ножки по-грузински получаются очень вкусными, готовить их не сложно! Самое главное в данном рецепте, это соус! Именно он придает блюду ту самую пикантную нотку!

Куриные ножки по-грузински

Куриные ножки по-грузински: ингредиенты

  1. 3 (три) шт — куриных голеней
  2. соль по вкусу
  3. перец по вкусу
  4. хмели — сунели по вкусу
  5. 40 (сорок) мл — 9% уксуса (яблочного)
  6. 1 (одна) ч. ложка — меда

Рецепт приготовления:

  • В посуду с высокими бортиками влейте масло растительное, или же оливковое. Выложите туда же мед
  • Добавьте уксус
  • Затем хмели — сунели
  • Туда же соль и черный молотый перец
  • Тщательно перемешайте получившуюся массу
  • Куриные голени промойте хорошенько под проточной водой
  • Выложите их на форму для запекания или же на противень
  • Сверху залейте их нашим подготовленным маринадом. И оставьте мариноваться на полчаса
  • Затем отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 50 — 60 минут.
  • Но учтите такой момент, через 30 минут, обязательно откройте духовку и переверните голени на другую сторону.

Куриные ножки по-грузински получились отменными! Готовьте на здоровье!

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