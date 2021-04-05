Куриные ножки по-грузински. Блюдо получается пикантным и ароматным. Всегда хочется добавки

Куриные ножки по-грузински получаются очень вкусными, готовить их не сложно! Самое главное в данном рецепте, это соус! Именно он придает блюду ту самую пикантную нотку!
Куриные ножки по-грузински: ингредиенты
- 3 (три) шт — куриных голеней
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- хмели — сунели по вкусу
- 40 (сорок) мл — 9% уксуса (яблочного)
- 1 (одна) ч. ложка — меда
Рецепт приготовления:
- В посуду с высокими бортиками влейте масло растительное, или же оливковое. Выложите туда же мед
- Добавьте уксус
- Затем хмели — сунели
- Туда же соль и черный молотый перец
- Тщательно перемешайте получившуюся массу
- Куриные голени промойте хорошенько под проточной водой
- Выложите их на форму для запекания или же на противень
- Сверху залейте их нашим подготовленным маринадом. И оставьте мариноваться на полчаса
- Затем отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 50 — 60 минут.
- Но учтите такой момент, через 30 минут, обязательно откройте духовку и переверните голени на другую сторону.
Куриные ножки по-грузински получились отменными! Готовьте на здоровье!
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