Такой кухни я ещё не видела. Очень много шкафчиков для хранения. Это ж надо было так придумать и оформить гарнитур, ещё и удобно

Сейчас я хочу предложить вам рассмотреть фото одной кухни, грамотный дизайн которой меня просто покорил. Я насчитала 22 шкафчика для хранения (с маленькими), что на маленькой кухне кажется фантастикой.
Сама кухня смотрится достаточно свежо и приятно. Светлые фасады в сочетании с деревянной столешницей и деревом в отделке верхних фасадов смотрится стильно и современно.
Обеденную зону хозяева также подобрали в цвет, лишь контрастно выделив стулья.
Стол сумели вместить достаточно большой, по крайней мере с удобством 4-5 человек за ним могут вполне спокойно.
Дизайн стола максимально обычный и простой, но от этого он смотрится в данной кухне только наиболее выигрышно. Стену около стола отделали под кирпич, а над обеденной зоной повесили несколько светильников в стиле лофт, что при выключенном свете интересно будет подсвечивать пространство около стола.
Окна закрыли прозрачным тюлем и белой лёгкой шторой. Благодаря такой двухслойности зона окна смотрится более глубокой и интересной, а также позволяет запустить свет днём и закрыться от любопытных глаз вечером.
Вернёмся к гарнитуру и рассмотрим его более подробно.
Нижняя часть фасадов полностью белая, выделяются лишь чёрные минималистичные ручки и стекло духового шкафа, который хозяева нашли белый.Пустое пространство осталось, как я понимаю, для посудомоечной машины. У окна поставили микроволновку, а рядом встроили электрическую варочную панель. Над неё встроили духовку, получив при этом дополнительное место для хранения за дверцей шкафа.
После варочной панели хозяева оставили пространство на столешнице, чтобы была полезная поверхность, а у противоположной стены встроили мойку. Фартук отделали также, как стену у обеденной зоны, что объединило обе части кухни в единую идею.
Верхние шкафчики фасада обыграли наиболее интересно. Верхнюю линию делали белой, а оставшуюся оформили под дерево, как и столешницу. От этого кухня получилась визуально очень цельной и интересной. Не могу сказать, что это идеал, но смотрится неплохо.
Холодильник вынесли чуть за пределы кухни и поставили его в нише коридора. В принципе, такое решение имеет право на существование, особенно если площадь кухни маленькая, а разместить всё хочется так, как будет удобно.
Но с точки зрения практичности мне кажется холодильник не «под рукой» это не особо удобно. Ну или хотя возможно это дело привычки. Человек ведь способен приспосабливаться к самым неудобным условиям.
Такую кухню я встречаю впервые. Очень много места для хранения, хотя бы какая-то полезная поверхность на столешнице, а главное большая и удобная обеденная зона на семью, а не барная стойка на одного, максимум двоих жильцов.
Возможно некоторые моменты не продумали или сделали не очень хорошо, но в целом впечатление о кухне у меня осталось положительное.
А как вам такой вариант? Стали бы делать гарнитур в двух цветах или остановились бы на чём-то одном?
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