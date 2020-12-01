Такой кухни я ещё не видела. Очень много шкафчиков для хранения. Это ж надо было так придумать и оформить гарнитур, ещё и удобно

Сейчас я хочу предложить вам рассмотреть фото одной кухни, грамотный дизайн которой меня просто покорил. Я насчитала 22 шкафчика для хранения (с маленькими), что на маленькой кухне кажется фантастикой.

Сама кухня смотрится достаточно свежо и приятно. Светлые фасады в сочетании с деревянной столешницей и деревом в отделке верхних фасадов смотрится стильно и современно.

Обеденную зону хозяева также подобрали в цвет, лишь контрастно выделив стулья.

Стол сумели вместить достаточно большой, по крайней мере с удобством 4-5 человек за ним могут вполне спокойно.

Дизайн стола максимально обычный и простой, но от этого он смотрится в данной кухне только наиболее выигрышно. Стену около стола отделали под кирпич, а над обеденной зоной повесили несколько светильников в стиле лофт, что при выключенном свете интересно будет подсвечивать пространство около стола.

Окна закрыли прозрачным тюлем и белой лёгкой шторой. Благодаря такой двухслойности зона окна смотрится более глубокой и интересной, а также позволяет запустить свет днём и закрыться от любопытных глаз вечером.

Вернёмся к гарнитуру и рассмотрим его более подробно.

Нижняя часть фасадов полностью белая, выделяются лишь чёрные минималистичные ручки и стекло духового шкафа, который хозяева нашли белый.

Пустое пространство осталось, как я понимаю, для посудомоечной машины. У окна поставили микроволновку, а рядом встроили электрическую варочную панель. Над неё встроили духовку, получив при этомза дверцей шкафа.

После варочной панели хозяева оставили пространство на столешнице, чтобы была полезная поверхность, а у противоположной стены встроили мойку. Фартук отделали также, как стену у обеденной зоны, что объединило обе части кухни в единую идею.

Верхние шкафчики фасада обыграли наиболее интересно. Верхнюю линию делали белой, а оставшуюся оформили под дерево, как и столешницу. От этого кухня получилась визуально очень цельной и интересной. Не могу сказать, что это идеал, но смотрится неплохо.

Холодильник вынесли чуть за пределы кухни и поставили его в нише коридора. В принципе, такое решение имеет право на существование, особенно если площадь кухни маленькая, а разместить всё хочется так, как будет удобно.

Но с точки зрения практичности мне кажется холодильник не «под рукой» это не особо удобно. Ну или хотя возможно это дело привычки. Человек ведь способен приспосабливаться к самым неудобным условиям.

Такую кухню я встречаю впервые. Очень много места для хранения, хотя бы какая-то полезная поверхность на столешнице, а главное большая и удобная обеденная зона на семью, а не барная стойка на одного, максимум двоих жильцов.

Возможно некоторые моменты не продумали или сделали не очень хорошо, но в целом впечатление о кухне у меня осталось положительное.