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Грибной пирог в духовке

Грибной пирог в духовке готовится на раз — два — три! Такой простой рецепт, а выпечка получается изумительно вкусной. Справится даже начинающая хозяюшка, которая хочет побаловать вкусненьким свою семью.

Грибной пирог в духовке

Грибной пирог в духовке: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — муки
  2. 3 (три) ст. ложки — холодной воды
  3. щепотка соли
  4. 1 (одна) шт — яиц
  5. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Для начинки

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 1 (одна) банка — грибов
  3. 100 (сто) гр — сыра
  4. зелень по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сливочное масло должно быть комнатной температуры, размягченным
  • Яйцо смешайте с солью, взбейте и добавьте масло, взбейте до однородного состояния.
  • Влейте воду, взбейте
  • Муку просейте и всыпьте в массу, вымесите мягкое тесто. Оставьте тесто, накрыв его полотенцем на 15 минут
  • Лук и грибы нарежьте кубиком, обжарьте на растительном масле и остудите
  • Зелень мелко нарежьте, сыр натрите на терке
  • Форму застелите пергаментом, выложите тесто и формируйте бортики. Выложите начинку и посыпьте зеленью, потом сыром. Бортики не нужно делать высокие
  • Отправьте запекаться при 220 градусах в течение 25 минут
  • Грибной пирог в духовке получился изумительно и необычайно вкусным! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

 

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