Грибной пирог в духовке готовится на раз — два — три! Такой простой рецепт, а выпечка получается изумительно вкусной. Справится даже начинающая хозяюшка, которая хочет побаловать вкусненьким свою семью.

Грибной пирог в духовке: ингредиенты

200 (двести) гр — муки 3 (три) ст. ложки — холодной воды щепотка соли 1 (одна) шт — яиц 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Для начинки

1 (одна) шт — лука 1 (одна) банка — грибов 100 (сто) гр — сыра зелень по вкусу

Рецепт приготовления: