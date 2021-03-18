Грибной пирог в духовке готовится на раз — два — три! Такой простой рецепт, а выпечка получается изумительно вкусной. Справится даже начинающая хозяюшка, которая хочет побаловать вкусненьким свою семью.
Грибной пирог в духовке: ингредиенты
- 200 (двести) гр — муки
- 3 (три) ст. ложки — холодной воды
- щепотка соли
- 1 (одна) шт — яиц
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
Для начинки
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) банка — грибов
- 100 (сто) гр — сыра
- зелень по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло должно быть комнатной температуры, размягченным
- Яйцо смешайте с солью, взбейте и добавьте масло, взбейте до однородного состояния.
- Влейте воду, взбейте
- Муку просейте и всыпьте в массу, вымесите мягкое тесто. Оставьте тесто, накрыв его полотенцем на 15 минут
- Лук и грибы нарежьте кубиком, обжарьте на растительном масле и остудите
- Зелень мелко нарежьте, сыр натрите на терке
- Форму застелите пергаментом, выложите тесто и формируйте бортики. Выложите начинку и посыпьте зеленью, потом сыром. Бортики не нужно делать высокие
- Отправьте запекаться при 220 градусах в течение 25 минут
- Грибной пирог в духовке получился изумительно и необычайно вкусным! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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