Куриная грудка с картошкой: вкуснейшая закуска всего за 15 минут

Куриная грудка с картошкой! Предлагаем Вам за 15 минут приготовить вкусную закуску из фарша и картошки. Такую закусочку можно приготовить заранее и положить в холодильник. Затем при надобности разогреть в микроволновке.
Куриная грудка с картошкой: ингредиенты
- половина килограмма картошки
- четыре листа вафлей
- четыреста граммов куриной грудки или тушенки
- зелень – по желанию
- приправы – по желанию
- пять яиц
- соль, перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Куриная грудка с картошкой: приготовление за 15 минут
Начать нужно с начинки:
- Куриную грудку помыть и отварить до готовности.
- Отваренное мясо разобрать по волокнам и измельчить.
- Картофель помыть, почистить, залить подсоленным кипятком и отварить до готовности.
- Отваренный картофель размять толкушкой и дать ему немного остыть.
- К картофельному пюре доложить куриное мясо и все хорошо перемешать.
- Сыр натереть на крупной терке и доложить к картофелю.
- По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.
А теперь нужно собрать блюдо:
- Взять квадратный вафельный лист и на ту часть, где квадратики побольше намазать обязательно теплую начинку.
- Равномерно распределить начинку по поверхности вафельного листа.
- Полминуточки оставим так, чтобы лист немного пропитался и стал мягким.
- После того как лист смягчится, завернуть его рулетом.
- Из остальных вафель сделать такие же рулеты.
- Рулеты из вафель нарезать одинаковыми кусочками.
- Яйца вбить в отдельную миску, посолить и поперчить.
- Хорошо взбить вилочкой.
- Отправить вафельные рулетики в яйцо, хорошо пропитываем их.
- В сковороду налить растительное масло и разогреть его.
- В разогретое масло отправить рулетики.
- Обжаривать с каждой стороны буквально по три минуты до румяной корочки.
Вот и готова наша вкусная закуска из куриной грудки и картошки. На ее приготовление понадобилось всего 15 минут.
Ах, какая вкуснота – пальчики оближешь!
Куриная грудка с картошкой: готова
Приятного аппетита!
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