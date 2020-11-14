Куриная грудка с картошкой: вкуснейшая закуска всего за 15 минут

Куриная грудка с картошкой! Предлагаем Вам за 15 минут приготовить вкусную закуску из фарша и картошки. Такую закусочку можно приготовить заранее и положить в холодильник. Затем при надобности разогреть в микроволновке.

Куриная грудка с картошкой: ингредиенты

половина килограмма картошки

четыре листа вафлей

четыреста граммов куриной грудки или тушенки

зелень – по желанию

приправы – по желанию

пять яиц

соль, перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Куриная грудка с картошкой: приготовление за 15 минут

Начать нужно с начинки:

Куриную грудку помыть и отварить до готовности.

Отваренное мясо разобрать по волокнам и измельчить.

Картофель помыть, почистить, залить подсоленным кипятком и отварить до готовности.

Отваренный картофель размять толкушкой и дать ему немного остыть.

К картофельному пюре доложить куриное мясо и все хорошо перемешать.

Сыр натереть на крупной терке и доложить к картофелю.

По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.

А теперь нужно собрать блюдо:

Взять квадратный вафельный лист и на ту часть, где квадратики побольше намазать обязательно теплую начинку.

Равномерно распределить начинку по поверхности вафельного листа.

Полминуточки оставим так, чтобы лист немного пропитался и стал мягким.

После того как лист смягчится, завернуть его рулетом.

Из остальных вафель сделать такие же рулеты.

Рулеты из вафель нарезать одинаковыми кусочками.

Яйца вбить в отдельную миску, посолить и поперчить.

Хорошо взбить вилочкой.

Отправить вафельные рулетики в яйцо, хорошо пропитываем их.

В сковороду налить растительное масло и разогреть его.

В разогретое масло отправить рулетики.

Обжаривать с каждой стороны буквально по три минуты до румяной корочки.

Вот и готова наша вкусная закуска из куриной грудки и картошки. На ее приготовление понадобилось всего 15 минут.

Ах, какая вкуснота – пальчики оближешь!

Куриная грудка с картошкой: готова

Приятного аппетита!