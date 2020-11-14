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Куриная грудка с картошкой: вкуснейшая закуска всего за 15 минут

Куриная грудка с картошкой! Предлагаем Вам за 15 минут приготовить вкусную закуску из фарша и картошки. Такую закусочку можно приготовить заранее и положить в холодильник. Затем при надобности разогреть в микроволновке.

Куриная грудка с картошкой: ингредиенты

  • половина килограмма картошки
  • четыре листа вафлей
  • четыреста граммов куриной грудки или тушенки

Куриная грудка с картошкой

  • зелень – по желанию
  • приправы – по желанию
  • пять яиц
  • соль, перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Куриная грудка с картошкой: приготовление за 15 минут

Начать нужно с начинки:

  • Куриную грудку помыть и отварить до готовности.
  • Отваренное мясо разобрать по волокнам и измельчить.
  • Картофель помыть, почистить, залить подсоленным кипятком и отварить до готовности.
  • Отваренный картофель размять толкушкой и дать ему немного остыть.
  • К картофельному пюре доложить куриное мясо и все хорошо перемешать.
  • Сыр натереть на крупной терке и доложить к картофелю.
  • По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.

А теперь нужно собрать блюдо:

  • Взять квадратный вафельный лист и на ту часть, где квадратики побольше намазать обязательно теплую начинку.
  • Равномерно распределить начинку по поверхности вафельного листа.
  • Полминуточки оставим так, чтобы лист немного пропитался и стал мягким.
  • После того как лист смягчится, завернуть его рулетом.
  • Из остальных вафель сделать такие же рулеты.

Куриная грудка с картошкой

  • Рулеты из вафель нарезать одинаковыми кусочками.
  • Яйца вбить в отдельную миску, посолить и поперчить.
  • Хорошо взбить вилочкой.
  • Отправить вафельные рулетики в яйцо, хорошо пропитываем их.
  • В сковороду налить растительное масло и разогреть его.
  • В разогретое масло отправить рулетики.
  • Обжаривать с каждой стороны буквально по три минуты до румяной корочки.

Куриная грудка с картошкой

Вот и готова наша вкусная закуска из куриной грудки и картошки. На ее приготовление понадобилось всего 15 минут.

Ах, какая вкуснота – пальчики оближешь!

Куриная грудка с картошкой: готова

Приятного аппетита!

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