«Какой вкусный ужин из кабачков», сказали мои дети. Теперь и у меня есть любимый рецепт, а делать всего 20 минут (и недорого)

Кабачки прекрасно подходят для готовки массы вкусных и быстрых блюд. Для рецепта потребуется минимальный набор продуктов, который обойдется вам дешево, зато получится отличное блюдо с мясом и овощами в сливочном соусе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 – 3 шт;

куриное филе, 600 г;

лук, 1 шт;

мука, 2 ст.л;

сметана или сливки, 1 стакан;

чеснок, соль, перец, специи, зелень;

масло сливочное, 50 г;

масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Разогреваем растительное масло со сливочным и обжариваем лук, нарезанный кубиками.

Мясо режем кусочками и обваливаем в муке.

Добавляем мясо в сковороду, перемешиваем с луком и обжариваем до золотистого цвета несколько минут.

Режем кубиками кабачки и добавляем в сковороду, все перемешиваем и жарим 7 минут.

Вливаем в сковороду сливки или сметану, смешиваем все продукты, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5 минут.

В конце солим и перчим, добавляем разные специи, чеснок, зелень. Если предпочитаете натуральные вкусы, тогда дополнительных ароматных трав и специй не добавляйте, блюдо и так будет с роскошным. Сливочным вкусом и ароматом.