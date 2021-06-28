«Какой вкусный ужин из кабачков», сказали мои дети. Теперь и у меня есть любимый рецепт, а делать всего 20 минут (и недорого)

Кабачки прекрасно подходят для готовки массы вкусных и быстрых блюд. Для рецепта потребуется минимальный набор продуктов, который обойдется вам дешево, зато получится отличное блюдо с мясом и овощами в сливочном соусе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 – 3 шт;
- куриное филе, 600 г;
- лук, 1 шт;
- мука, 2 ст.л;
- сметана или сливки, 1 стакан;
- чеснок, соль, перец, специи, зелень;
- масло сливочное, 50 г;
- масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Разогреваем растительное масло со сливочным и обжариваем лук, нарезанный кубиками.
Мясо режем кусочками и обваливаем в муке.
Добавляем мясо в сковороду, перемешиваем с луком и обжариваем до золотистого цвета несколько минут.
Режем кубиками кабачки и добавляем в сковороду, все перемешиваем и жарим 7 минут.
Вливаем в сковороду сливки или сметану, смешиваем все продукты, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5 минут.
В конце солим и перчим, добавляем разные специи, чеснок, зелень. Если предпочитаете натуральные вкусы, тогда дополнительных ароматных трав и специй не добавляйте, блюдо и так будет с роскошным. Сливочным вкусом и ароматом.
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