Скатерть-Самобранка

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«Какой вкусный ужин из кабачков», сказали мои дети. Теперь и у меня есть любимый рецепт, а делать всего 20 минут (и недорого)

Кабачки прекрасно подходят для готовки массы вкусных и быстрых блюд. Для рецепта потребуется минимальный набор продуктов, который обойдется вам дешево, зато получится отличное блюдо с мясом и овощами в сливочном соусе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 – 3 шт;
  • куриное филе, 600 г;
  • лук, 1 шт;
  • мука, 2 ст.л;
  • сметана или сливки, 1 стакан;
  • чеснок, соль, перец, специи, зелень;
  • масло сливочное, 50 г;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Разогреваем растительное масло со сливочным и обжариваем лук, нарезанный кубиками.

Мясо режем кусочками и обваливаем в муке.

Добавляем мясо в сковороду, перемешиваем с луком и обжариваем до золотистого цвета несколько минут.

«Какой вкусный ужин из кабачков», сказали мои дети. Теперь и у меня есть любимый рецепт, а делать всего 20 минут (и недорого)

Режем кубиками кабачки и добавляем в сковороду, все перемешиваем и жарим 7 минут.

Вливаем в сковороду сливки или сметану, смешиваем все продукты, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 5 минут.

«Какой вкусный ужин из кабачков», сказали мои дети. Теперь и у меня есть любимый рецепт, а делать всего 20 минут (и недорого)

В конце солим и перчим, добавляем разные специи, чеснок, зелень. Если предпочитаете натуральные вкусы, тогда дополнительных ароматных трав и специй не добавляйте, блюдо и так будет с роскошным. Сливочным вкусом и ароматом.

«Какой вкусный ужин из кабачков», сказали мои дети. Теперь и у меня есть любимый рецепт, а делать всего 20 минут (и недорого)

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