Кабачковая икра: лучшая закуска-салат. Кабачковую икру готовлю только так

Кабачковая икра – это традиционное блюдо, которое всегда готовят в сезон свежих овощей. Можно сразу подавать на стол, сделать много баночек заготовок и зимой наслаждаться такой вкуснятиной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1.6 кг;
- морковь, 500 г;
- лук, 400 г;
- соль, 2 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- масло растительное, 4 ст.л;
- уксус 9 %, 1 ст.л;
- соус томатный или паста, 2 ст.л;
- специи.
Процесс приготовления
В кастрюлю наливаем немного растительного масла, смазываем дно и стенки.
Совет: если у вас молодые кабачки, тогда мякоть с семенами не убираем, а у спелых, лучше убрать.
Режем кабачки и морковь, лук кубиками.
На сковороде обжариваем немного морковь, до полумягкости.
Кабачки выкладываем в кастрюлю и тушим на небольшом огне.
Морковь смешиваем с луком и продолжаем тушить
Совет: растительного масла добавляйте столько, чтобы овощи хорошо тушились, не пригорали.
В овощи добавляем томатную пасту, перемешиваем и тушим пару минут.
Готовые овощи добавляем к кабачкам, перемешиваем и тушим на небольшом огне. Не забудьте добавить по вкусу острый перчик.
Всыпаем соль и сахар, перемешиваем, тушим до готовности овощей. Можно проверять по моркови – если мягкая, значит уже готово.
В среднем, процесс тушения занимаем 30 минут.
Добавляем специи, чеснок и тушим пару минут вливаем уксус и тушим еще 1 – 2 минуты.
Перебиваем массу блендером, тушим немного и раскладываем по стерилизованным баночкам и закручиваем крышками.
После остывания, ставим на хранение в кладовку или подвал.
Перед тем, как влить уксус, попробуйте, чтобы добавить по вкусу соль, сахар и специи.
Кабачковая икра получается нежной, ароматной, густой, идеальная закуска на стол и намазка на бутерброды.
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