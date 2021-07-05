Кабачковая икра: лучшая закуска-салат. Кабачковую икру готовлю только так

Кабачковая икра – это традиционное блюдо, которое всегда готовят в сезон свежих овощей. Можно сразу подавать на стол, сделать много баночек заготовок и зимой наслаждаться такой вкуснятиной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1.6 кг;

морковь, 500 г;

лук, 400 г;

соль, 2 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

масло растительное, 4 ст.л;

уксус 9 %, 1 ст.л;

соус томатный или паста, 2 ст.л;

специи.

Процесс приготовления

В кастрюлю наливаем немного растительного масла, смазываем дно и стенки.

Совет: если у вас молодые кабачки, тогда мякоть с семенами не убираем, а у спелых, лучше убрать.

Режем кабачки и морковь, лук кубиками.

На сковороде обжариваем немного морковь, до полумягкости.

Кабачки выкладываем в кастрюлю и тушим на небольшом огне.

Морковь смешиваем с луком и продолжаем тушить

Совет: растительного масла добавляйте столько, чтобы овощи хорошо тушились, не пригорали.

В овощи добавляем томатную пасту, перемешиваем и тушим пару минут.

Готовые овощи добавляем к кабачкам, перемешиваем и тушим на небольшом огне. Не забудьте добавить по вкусу острый перчик.

Всыпаем соль и сахар, перемешиваем, тушим до готовности овощей. Можно проверять по моркови – если мягкая, значит уже готово.

В среднем, процесс тушения занимаем 30 минут.

Добавляем специи, чеснок и тушим пару минут вливаем уксус и тушим еще 1 – 2 минуты.

Перебиваем массу блендером, тушим немного и раскладываем по стерилизованным баночкам и закручиваем крышками.

После остывания, ставим на хранение в кладовку или подвал.

Перед тем, как влить уксус, попробуйте, чтобы добавить по вкусу соль, сахар и специи.

Кабачковая икра получается нежной, ароматной, густой, идеальная закуска на стол и намазка на бутерброды.