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Яблочный пирог с ореховой крошкой. Любимый десерт с изюминкой

Яблочный пирог с ореховой крошкой получается невероятно ароматным и хрустящим.

Яблочный пирог с ореховой крошкой: ингредиенты

Яблочный пирог с ореховой крошкой

  1. Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Сливочное масло — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  3. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
  6. Цедра апельсина — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Орехи — 0,5 ст. (пол стакана)
  8. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Соль — одна щепотка
  10. Сахарная пудра  — по вкусу

Способ приготовления:

  • Смешайте в миске сухие ингредиенты — муку, соль и разрыхлитель, хорошенько перемешайте.
  • Холодное сливочное масло добавьте к сухим ингредиентам. Масло и муку порубите в крошку.
  • Взбейте 120 гр. сахара с яйцами, соедините с сухими ингредиентами, должно получится рассыпчатое тесто в виде крошки.
  • Вымойте яблоки, очистите и нарежьте брусочками. Затем добавьте цедру апельсина и хорошенько перемешайте. Оставшийся сахар расплавьте на сковороде, добавьте яблоки и выпекайте до мягкости.
  • Возьмите разъёмную форму для выпекания, выстелите пергаментную бумагу или смажьте небольшим кусочком сливочного масла.
  • Разделите тесто на две части.
  • Одну часть теста выложите в форму, разровняйте и слегка придавите, сверху выложите яблочную массу.
  • Во вторую часть теста выложите заранее обжаренный фундук или грецкие орехи, перемешайте и выложите тесто с фундуком на яблочную массу. Посыпьте ванилином.
  • Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов 40-45 минут.
  • Сверху посыпьте сахарной пудрой.

Яблочный пирог с ореховой крошкой — очень ароматный о вкусный.

Яблочный пирог с ореховой крошкой. Любимый десерт с изюминкой 2

Пеките на здоровье!

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