Яблочный пирог с ореховой крошкой. Любимый десерт с изюминкой

Яблочный пирог с ореховой крошкой получается невероятно ароматным и хрустящим.
Яблочный пирог с ореховой крошкой: ингредиенты
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Яблоки — 4 шт. (четыре штуки)
- Цедра апельсина — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Орехи — 0,5 ст. (пол стакана)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — одна щепотка
- Сахарная пудра — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте в миске сухие ингредиенты — муку, соль и разрыхлитель, хорошенько перемешайте.
- Холодное сливочное масло добавьте к сухим ингредиентам. Масло и муку порубите в крошку.
- Взбейте 120 гр. сахара с яйцами, соедините с сухими ингредиентами, должно получится рассыпчатое тесто в виде крошки.
- Вымойте яблоки, очистите и нарежьте брусочками. Затем добавьте цедру апельсина и хорошенько перемешайте. Оставшийся сахар расплавьте на сковороде, добавьте яблоки и выпекайте до мягкости.
- Возьмите разъёмную форму для выпекания, выстелите пергаментную бумагу или смажьте небольшим кусочком сливочного масла.
- Разделите тесто на две части.
- Одну часть теста выложите в форму, разровняйте и слегка придавите, сверху выложите яблочную массу.
- Во вторую часть теста выложите заранее обжаренный фундук или грецкие орехи, перемешайте и выложите тесто с фундуком на яблочную массу. Посыпьте ванилином.
- Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов 40-45 минут.
- Сверху посыпьте сахарной пудрой.
Яблочный пирог с ореховой крошкой — очень ароматный о вкусный.
Пеките на здоровье!
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