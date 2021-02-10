Скатерть-Самобранка

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Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления разных салатов и блюд. Также есть семейные традиции готовки разных блюд.

Я знаю, что некоторые не кладут в оливье картофель, другие не используют в шубе отварную морковь. Вот и у меня есть свои секреты шубы.

Готовим продукты:

  • отвариваем овощи (картофель, свеклу и морковь) и яйца;
  • сельдь я беру тушку и сама чищу ее и разделываю;
  • овощи и яйца я тру на мелкой терке, чтобы салат получился более нежным и «пушистым».

Салат укладываю слоями:

картофель;

Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

сельдь;

морковь;

Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

кубики крабовых палочек, которые и делают салат очень оригинальным, вкусным и ароматным;

Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

белок;

свекла;

Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

желток.

Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

Не забываем над каждым слоем салата делать сеточку майонеза.

Для особого вкуса сельди, добавляйте еще лук.

Просто у меня в семье с луком никто не любит, поэтому я его и не использую.

Попробуйте приготовить по моему рецепту и сами всё поймёте!

Милые хозяюшки, а как готовите этот салат вы? Делитесь своими способами и изюминками в комментариях!

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