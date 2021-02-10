Гости говорят, что моя селедка под шубой самая вкусная. В состав салата входит ингредиент, о котором никто не знает

У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления разных салатов и блюд. Также есть семейные традиции готовки разных блюд.
Я знаю, что некоторые не кладут в оливье картофель, другие не используют в шубе отварную морковь. Вот и у меня есть свои секреты шубы.
Готовим продукты:
- отвариваем овощи (картофель, свеклу и морковь) и яйца;
- сельдь я беру тушку и сама чищу ее и разделываю;
- овощи и яйца я тру на мелкой терке, чтобы салат получился более нежным и «пушистым».
Салат укладываю слоями:
картофель;
сельдь;
морковь;
кубики крабовых палочек, которые и делают салат очень оригинальным, вкусным и ароматным;
белок;
свекла;
желток.
Не забываем над каждым слоем салата делать сеточку майонеза.
Для особого вкуса сельди, добавляйте еще лук.
Просто у меня в семье с луком никто не любит, поэтому я его и не использую.
Попробуйте приготовить по моему рецепту и сами всё поймёте!
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