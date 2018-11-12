Сметанный хлеб — вкусная и простая выпечка

Ароматный и нежный домашний хлеб, что может быть лучше? Рецептов приготовления хлеба, конечно же, существует довольно много. И мы решили поделиться с вами еще одним. И предлагаем приготовить домашний хлеб на сметане. Уверяем вас, получится просто потрясающе. Такой хлеб не крошится, долго хранится и получается очень нежным. Приготовить его не сложно, главное запастись терпением.

Необходимые продукты

100 грамм сметаны

2,5 стакана пшеничной муки

1 чайная ложка соли

2 чайные ложки сахара

2 столовые ложки растительного масла

10 грамм сухих дрожжей

пол стакана теплой воды

Начинаем приготовление

В чашку наливаем половину подготовленной воды, добавляем дрожжи, всыпаем сахар (щепотку) и муку (1 ст.л.). Все перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут. В миске смешиваем муку. соль и сахар. А потом просеиваем 1-2 раза. В получившейся массе делаем углубление и вливаем дрожжевую смесь. Хорошо перемешиваем. Смешиваем сметану и теплую воду, а потом вливаем в тесто. Снова перемешиваем и вливаем растительное масло. Из получившейся смеси замешиваем тесто. Оно должно получится мягким, но не липнуть к рукам. Форму промазываем растительным маслом, присыпаем мукой и кладем в нее тесто. Накрываем заготовку полотенцем и оставляем подходить на 40-50 минут. Затем смазываем его сверху сметаной смешанной с водой или желтком. Выпекаем хлеб 45 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовой выпечке даем немного остыть и подаем к столу с аппетитным борщом с курицей и фасолью. Приготовить такое блюдо можно по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!

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