Беру батон и колбасу и готовлю пирог без возни с тестом. И перекус, и завтрак, и даже ужин

Сытный, аппетитный, ароматный пирог на скорую руку, я готовлю к завтраку, перекусу и на ужин. Все делается в считанные минуты, бюджетно и просто. Колбасу берите любую, по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- колбаса, 150 г;
- батон, 150 г;
- яйца, 4 шт;
- сыр, 100 г;
- соль;
- горчица, 0.5 ч.л;
- сметана, 4 ст.л;
- масло сливочное, около 50 г.
Процесс приготовления
Небольшими кубиками режем батон и колбасу, сыр трем на крупной терке.
Сметану смешиваем с горчицей и перемешиваем.
Совет: горчицу берите по своему вкусу, а сметану любой жирности.
Добавляем в массу яйца и перемешиваем все до однородности венчиком.
Вводим размягченное сливочное масло и перемешиваем.
Всыпаем кусочки батона, колбасу и сыр, перемешиваем и солим, перчим.
Выкладываем массу в форму. Если силиконовая, то просто немного смажьте растительным маслом, а металлическую застилаем пергаментом и смазываем маслом.
Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке.
Горячим разрезаем на порционные куски и подаем к столу.
Можно в массу еще добавить зелень, предварительно обжаренные шампиньоны кусочками и т.д.
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