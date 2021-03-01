Скатерть-Самобранка

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Беру батон и колбасу и готовлю пирог без возни с тестом. И перекус, и завтрак, и даже ужин

Сытный, аппетитный, ароматный пирог на скорую руку, я готовлю к завтраку, перекусу и на ужин. Все делается в считанные минуты, бюджетно и просто. Колбасу берите любую, по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • колбаса, 150 г;
  • батон, 150 г;
  • яйца, 4 шт;
  • сыр, 100 г;
  • соль;
  • горчица, 0.5 ч.л;
  • сметана, 4 ст.л;
  • масло сливочное, около 50 г.

Процесс приготовления

Небольшими кубиками режем батон и колбасу, сыр трем на крупной терке.

Сметану смешиваем с горчицей и перемешиваем.

Совет: горчицу берите по своему вкусу, а сметану любой жирности.

Добавляем в массу яйца и перемешиваем все до однородности венчиком.

Вводим размягченное сливочное масло и перемешиваем.

Всыпаем кусочки батона, колбасу и сыр, перемешиваем и солим, перчим.

Выкладываем массу в форму. Если силиконовая, то просто немного смажьте растительным маслом, а металлическую застилаем пергаментом и смазываем маслом.

Запекаем при 200 градусах около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке.

Горячим разрезаем на порционные куски и подаем к столу.

Можно в массу еще добавить зелень, предварительно обжаренные шампиньоны кусочками и т.д.

Беру батон и колбасу и готовлю пирог без возни с тестом. И перекус, и завтрак, и даже ужин

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