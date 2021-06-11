Огурцы в горчичной заливке на зиму. Ароматные огурчики в оригинальном рассоле

Огурцы в горчичной заливке на зиму получаются невероятно вкусными и ароматными. Такие огурчики холодными зимними вечерами порадуют Вас и Ваших родных взрывом вкуса.
Огурцы в горчичной заливке на зиму: ингредиенты
На банки ёмкостью 0,5 л.
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Огырцы — 4 кг. (четыре килограмма)
- Растительное масло — 1 ст. (один стакан)
- Уксус 9% — 1 ст. (один стакан) или уксус 70% — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Вода — 1 ст, (один стакан)
- Перец молотый — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — одна головка
- Горчица сухая — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Вымойте огурцы и разрежьте вдоль на четыре части.
- Смешайте соль, сахар, сухую горчицу, перец и перемешайте.
- Выложите огурцы.
- К ним добавьте растительное масло, уксус и воду, тщательно перемешайте.
- Чеснок измельчите и добавьте к огурцам
- Разложите огурцы в 0,5 литровые банки и залейте соком.
- Поставьте банки в кастрюлю, заранее выстелив её хлопчатобумажным полотенцем. Стерилизуйте 15 минут с момента закипания.
- После этого салат из огурцов с горчицей закатайте, переверните крышками вниз и укутайте до остывания.
Огурцы в горчичной заливке на зиму порадуют Вас новым вкусом.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии