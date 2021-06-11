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Огурцы в горчичной заливке на зиму. Ароматные огурчики в оригинальном рассоле

Огурцы в горчичной заливке на зиму получаются невероятно вкусными и ароматными. Такие огурчики холодными зимними вечерами порадуют Вас и Ваших родных взрывом вкуса.

Огурцы в горчичной заливке на зиму: ингредиенты

Огурцы в горчичной заливке на зиму

На банки ёмкостью 0,5 л.

  1. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  2. Огырцы — 4 кг. (четыре килограмма)
  3. Растительное масло — 1 ст. (один стакан)
  4. Уксус 9% — 1 ст. (один стакан) или уксус 70% — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Вода — 1 ст, (один стакан)
  6. Перец молотый — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Чеснок — одна головка
  8. Горчица сухая — 2 ст. л (две столовые ложки)
  9. Соль — 3 ст. л (три столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Вымойте огурцы и разрежьте вдоль на четыре части.
  • Смешайте соль, сахар, сухую горчицу, перец и перемешайте.
  • Выложите огурцы.
  • К ним добавьте растительное масло, уксус и воду, тщательно перемешайте.
  • Чеснок измельчите и добавьте к огурцам
  • Разложите огурцы в 0,5 литровые банки и залейте соком.
  • Поставьте банки в кастрюлю, заранее выстелив её хлопчатобумажным полотенцем. Стерилизуйте 15 минут с момента закипания.
  • После этого салат из огурцов с горчицей закатайте, переверните крышками вниз и укутайте до остывания.

Огурцы в горчичной заливке на зиму порадуют Вас новым вкусом.

Огурцы в горчичной заливке на зиму. Ароматные огурчики в оригинальном рассоле 4

Готовьте на здоровье!

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