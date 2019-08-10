Этот эффектный салат станет главным украшением праздничного стола 

Ингредиенты:
400 гр курицы
300 гр грибов шампиньонов
200 гр чернослива
200 гр сыра
2-3 картофелины
2-3 яйца
1 свежий огурец
майонез для заправки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Чтобы приготовить салат с черносливом, курицей, грибами и свежим огурцом, отварите до готовности в подсоленой воде филе или грудку курицы. Остудите куриное филе, порежьте курицу кусочками.Сварите вкрутую яйца и очищенный от кожуры картофель. Яйца и картофель порежьте либо по-отдельности натрите на крупной терке.Чернослив залейте кипятком на 15 минут, а затем измельчите. Грибы шампиньоны очистите, нарежьте небольшими кусками, обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла. Сыр также натрите на терке.
Слоеный салат с черносливом и жареными грибами готовьте в разъемной форме. Ингредиенты укладывайте послойно, все слои негусто промазывайте майонезом. Порядок слоев:
измельченный чернослив;
кусочки вареной курицы;
кубики отварного картофеля;
жареные грибы шампиньоны;
вареные яйца, натертые на терке;
слой тертого сыра.
Верх салата с черносливом и курицейукрасьте свежим огурцом, натертым на терке либо порезанным тонкими колечками.
Салат курица, чернослив, шампиньоны, огурец должен настояться в холодильнике пару часов, затем борта разъемной формы можно убрать и подать наш салат к столу.Несомненно его по достоинству оценят Вашы гости. Приятного аппетита!
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