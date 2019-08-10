Этот эффектный салат станет главным украшением праздничного стола 

Ингредиенты:

400 гр курицы

300 гр грибов шампиньонов

200 гр чернослива

200 гр сыра

2-3 картофелины

2-3 яйца

1 свежий огурец

майонез для заправки



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Чтобы приготовить салат с черносливом, курицей, грибами и свежим огурцом, отварите до готовности в подсоленой воде филе или грудку курицы. Остудите куриное филе, порежьте курицу кусочками.Сварите вкрутую яйца и очищенный от кожуры картофель. Яйца и картофель порежьте либо по-отдельности натрите на крупной терке.Чернослив залейте кипятком на 15 минут, а затем измельчите. Грибы шампиньоны очистите, нарежьте небольшими кусками, обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла. Сыр также натрите на терке.

Слоеный салат с черносливом и жареными грибами готовьте в разъемной форме. Ингредиенты укладывайте послойно, все слои негусто промазывайте майонезом. Порядок слоев:

измельченный чернослив;

кусочки вареной курицы;

кубики отварного картофеля;

жареные грибы шампиньоны;

вареные яйца, натертые на терке;

слой тертого сыра.

Верх салата с черносливом и курицейукрасьте свежим огурцом, натертым на терке либо порезанным тонкими колечками.

Салат курица, чернослив, шампиньоны, огурец должен настояться в холодильнике пару часов, затем борта разъемной формы можно убрать и подать наш салат к столу.

Несомненно его по достоинству оценят Вашы гости. Приятного аппетита!