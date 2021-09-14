Готовлю пиццу из хлеба с аппетитным запахом выпечки. Просто, надежно и намного быстрее

Большая экономия времени и сил, не приходится переживать из-за теста — из готового хлеба пицца получится всегда. Главное, чтобы хлеб был свежим, мягким и воздушным (выбрать такой несложно). Останется лишь распределить по нему начинку и дождаться, когда из духовки поплывет аппетитный запах выпечки.
И хлеб, и начинку можно подготовить заранее, тогда и позавтракать можно горячей пиццей. Удобно и не хлопотно — пропустить трудный этап (замешивание теста) и получить готовое блюдо намного быстрее.
ПИЦЦА из ХЛЕБА: как приготовить
Привычна пицца круглой формы – и хлеб покупаем круглый (толстую дрожжевую лепешку).
Разрезаем ее пополам и получаем две основы. Смазываем майонезом.
Затем так же по всей поверхности — слой томатной пасты или кетчупа.
Выкладываем тонко нарезанные кружочки колбасы.
Добавляем такие же тоненькие кусочки шампиньонов.
Следующие на очереди — помидоры.
Отправляем в горячую (180°) духовку на 10 минут: все продукты уже готовые, поэтому передерживать и пересушивать не нужно.
Спустя 10 минут достаем пиццу и посыпаем натертым сыром.
Снова ставим в духовку, чтобы расплавился сыр (3-5 минут).
Достаем пиццу и удивляем родных скоростью приготовления:)
Понадобится:
- круглый хлеб — 1 шт.,
- майонез — 4 стол. ложки,
- томатная паста — 4 стол. ложки,
- колбаса — 200 г.,
- шампиньоны — 4 шт.,
- помидоры — 4 шт.,
- сыр — 200 г.
Начинку, конечно, можно взять по своему вкусу и готовить «ленивую» пиццу из того, что есть в наличии. Многим уже знаком такой легкий способ (просто напоминаю), а кому-то наверняка пригодится.
Всем — приятного аппетита!
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