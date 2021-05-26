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Творожный рулет с маком. Нежное лакомство для тех, кто не любит дрожжевое тесто

Творожный рулет с маком прекрасно подойдёт к Вашему утреннему чаю или кофе. Любители выпечки с маком высоко оценят Ваши старания.

Творожный рулет с маком: ингредиенты

Творожный рулет с маком

Тесто:

  1. Творог — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
  2. Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Масло растительное — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  4. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Молоко — 75 мл. (семьдесят пять грамм)
  6. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  7. Щепотка соли

Начинка:

  1. Сахар — 100-150 гр. (сто-сто пятьдесят грамм)
  2. Мак — 70-100 гр. (семьдесят — сто грамм)
  3. Изюм — одна горсть
  4. Молоко — 2/3 ст. (две трети стакана)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)

Способ приготовления:

  • Мак промойте под водой, затем залейте молоком и варите, пока молоко не впитается.
  • Запарьте изюм кипятком.
  • С мака слейте воду, добавьте сахар и изюм.
  • Муку просейте с разрыхлителем и солью.
  • Соберите тесто в комок.
  • Присыпьте стол мукой, тесто раскатайте в пласт 30х20 см.
  • Тесто разрежьте на две части, выложите маковую начинку, с обеих сторон оставьте по два сантиметра со всех сторон.
  • Края рулета защипните и переплетите между собой. Выложите в форму и смажьте яйцом или молоком.
  • Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов на 45 минут.
  • Готовый рулет остудите на решётке и нарежьте.

Творожный рулет с маком  — для любителей десертов с маком.

Творожный рулет с маком. Нежное лакомство для тех, кто не любит дрожжевое тесто 2

Пеките на здоровье!

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