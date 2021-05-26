Творожный рулет с маком. Нежное лакомство для тех, кто не любит дрожжевое тесто

Творожный рулет с маком прекрасно подойдёт к Вашему утреннему чаю или кофе. Любители выпечки с маком высоко оценят Ваши старания.
Творожный рулет с маком: ингредиенты
Тесто:
- Творог — 125 гр. (сто двадцать пять грамм)
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Масло растительное — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Молоко — 75 мл. (семьдесят пять грамм)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Щепотка соли
Начинка:
- Сахар — 100-150 гр. (сто-сто пятьдесят грамм)
- Мак — 70-100 гр. (семьдесят — сто грамм)
- Изюм — одна горсть
- Молоко — 2/3 ст. (две трети стакана)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Мак промойте под водой, затем залейте молоком и варите, пока молоко не впитается.
- Запарьте изюм кипятком.
- С мака слейте воду, добавьте сахар и изюм.
- Муку просейте с разрыхлителем и солью.
- Соберите тесто в комок.
- Присыпьте стол мукой, тесто раскатайте в пласт 30х20 см.
- Тесто разрежьте на две части, выложите маковую начинку, с обеих сторон оставьте по два сантиметра со всех сторон.
- Края рулета защипните и переплетите между собой. Выложите в форму и смажьте яйцом или молоком.
- Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов на 45 минут.
- Готовый рулет остудите на решётке и нарежьте.
Творожный рулет с маком — для любителей десертов с маком.
Пеките на здоровье!
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