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Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом

Свекла давно стала одним из универсальных продуктов, с которым готовятся первые, вторые блюда, масса вкусных и полезных салатов. Предлагаю вам еще один интересный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 1 шт;
  • свекла, 3 шт;
  • огурец, 1 шт;
  • лук. 0.5 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • масло растительное, соль, перец, петрушка.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке.

Отварной картофель также трем на крупной терке.

Лук режем тонкими полукольцами.

Огурец также натираем.

Перемешиваем все продукты в миске и добавляем рубленую петрушку.

Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом

Совет: кроме петрушки отлично подходит укроп, зеленый лук, по вкусу – кинза.

Отварные яйца режем четвертинками.

Салат заправляем майонезом, выкладываем на блюдо и сверху раскладываем четвертинки яиц.

Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом

Настаивать салате нет необходимости, можно просто немного охладить в холодильнике и подаем к столу.

Прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, разными гарнирами.

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