Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом

Свекла давно стала одним из универсальных продуктов, с которым готовятся первые, вторые блюда, масса вкусных и полезных салатов. Предлагаю вам еще один интересный рецепт.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 шт;
- свекла, 3 шт;
- огурец, 1 шт;
- лук. 0.5 шт;
- яйца, 2 шт;
- масло растительное, соль, перец, петрушка.
Процесс приготовления
Свеклу трем на крупной терке.
Отварной картофель также трем на крупной терке.
Лук режем тонкими полукольцами.
Огурец также натираем.
Перемешиваем все продукты в миске и добавляем рубленую петрушку.
Совет: кроме петрушки отлично подходит укроп, зеленый лук, по вкусу – кинза.
Отварные яйца режем четвертинками.
Салат заправляем майонезом, выкладываем на блюдо и сверху раскладываем четвертинки яиц.
Настаивать салате нет необходимости, можно просто немного охладить в холодильнике и подаем к столу.
Прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, разными гарнирами.
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