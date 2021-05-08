Свекольный салат из Франции: за 10 минут свекла и яйца становятся ресторанным блюдом

Свекла давно стала одним из универсальных продуктов, с которым готовятся первые, вторые блюда, масса вкусных и полезных салатов. Предлагаю вам еще один интересный рецепт.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 шт;

свекла, 3 шт;

огурец, 1 шт;

лук. 0.5 шт;

яйца, 2 шт;

масло растительное, соль, перец, петрушка.

Процесс приготовления

Свеклу трем на крупной терке.

Отварной картофель также трем на крупной терке.

Лук режем тонкими полукольцами.

Огурец также натираем.

Перемешиваем все продукты в миске и добавляем рубленую петрушку.

Совет: кроме петрушки отлично подходит укроп, зеленый лук, по вкусу – кинза.

Отварные яйца режем четвертинками.

Салат заправляем майонезом, выкладываем на блюдо и сверху раскладываем четвертинки яиц.

Настаивать салате нет необходимости, можно просто немного охладить в холодильнике и подаем к столу.

Прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, разными гарнирами.