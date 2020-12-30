Рулет из рыбы с сыром: нежная и оригинальная закуска из лосося.

Рулет из рыбы с сыром! Сегодня у нас рулет из рыбы с сыром. Любителям рыбы во всех ее проявлениях предлагаем пошаговый рецепт приготовления рулета с сыром и рыбой. Используем лосось, который является источником витаминов группы В, РР, аминокислот, а также микроэлементов. Мясо этой рыбы очень нежное и мягкое и является деликатесом.

Рулет из рыбы с сыром: ингредиенты

твердый сыр – 400 г

соленый лосось – 300 г

зелень, тысячелистник – на вкус

Рулет из рыбы с сыром: пошаговый рецепт приготовления

Взять твердый сыр, натереть на средней фракции терки.

Взять любую зелень, которая у вас имеется, хорошенько промыть под проточной водой, обсушить полотенцем и мелко нарубить. Половину полученной порции нарубленной зелени перемешать с зеленью.

Высыпать полученную массу в полиэтиленовый пакет, хорошо утрамбовать. Пакет опустить в кипящую воду и держать до тех пор, пока сыр не станет полностью мягким.

Взять соленый лосось. Разрезать его вдоль на длинные и тонкие полоски.

Выложить сыр из пакета на пищевую пленку и раскатать при помощи скалки в тонкий слой.

На этот слой сыра выложить рыбные полоски и присыпать все это оставшейся зеленью. Смочить руки, чтобы сыр не прилипал к ним, свернуть плотным рулетом. Завернуть в пищевую пленку и отложить в холодильник буквально на несколько часов.

Прежде, чем закуску подать на стол, нужно ее разрезать на порционные кусочки и выложить в длинное плоское блюдо, предварительно уложив в него листья тысячелистника.

Рулет из рыбы с сыром: готов

Закуска готова. Приятного аппетита!

Рулет из рыбы с сыром: видео