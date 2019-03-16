Мокрый манник-это нечто, он очень вкусный и нежный

Ингредиенты
- 1 ст. кефира
- 1 ст. манки
- 1 ст. муки
- 1 ст. молока
- 1 ст. сахара
- 1 крупное яйцо
- 1 ч.л. соды
- 1 пакетик ванилина
Приготовление:
Разбиваем яйцо в миску. Мне яйца попались слишком мелкие, поэтому я использовала 2 шт.Добавляем в миску кефир и взбиваем венчиком.Добавим 1 ч.л. соды. Гасить ее уксусом не обязательно, поскольку кефир — продукт кисломолочный.
Отправляем в миску манку, сахар и ванилин, продолжаем мешать, пока не исчезнут комочки.Теперь добавляем муку. Ее может понадобиться немного больше или меньше, чем указано в рецепте. Тесто должно напоминать густую сметану.
Противень смазываем маслом, выливаем в него тесто. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку.
Готовность проверяем спичкой. У меня пирог пропекался 35 минут. Вот такой румяный красавец у меня получился!
А теперь самое интересное. Берем стакан кипяченого молока (я использовала холодное, но уверена, что температура роли не играет) и выливаем его сверху на готовый манник! Сразу может показаться, что манник намок, но пройдет пару минут, и все молоко впитается в тесто. Манник получается сочным и очень нежным на вкус!
Я обязательно приготовлю пирог по этому рецепту еще раз. Советую это сделать и вам
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