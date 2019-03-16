Мокрый манник-это нечто, он очень вкусный и нежный

Ингредиенты

1 ст. кефира

1 ст. манки

1 ст. муки

1 ст. молока

1 ст. сахара

1 крупное яйцо

1 ч.л. соды

1 пакетик ванилина

Приготовление:

Разбиваем яйцо в миску. Мне яйца попались слишком мелкие, поэтому я использовала 2 шт.Добавляем в миску кефир и взбиваем венчиком.Добавим 1 ч.л. соды. Гасить ее уксусом не обязательно, поскольку кефир — продукт кисломолочный.

Отправляем в миску манку, сахар и ванилин, продолжаем мешать, пока не исчезнут комочки.Теперь добавляем муку. Ее может понадобиться немного больше или меньше, чем указано в рецепте. Тесто должно напоминать густую сметану.

Противень смазываем маслом, выливаем в него тесто. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовность проверяем спичкой. У меня пирог пропекался 35 минут. Вот такой румяный красавец у меня получился!

А теперь самое интересное. Берем стакан кипяченого молока (я использовала холодное, но уверена, что температура роли не играет) и выливаем его сверху на готовый манник! Сразу может показаться, что манник намок, но пройдет пару минут, и все молоко впитается в тесто. Манник получается сочным и очень нежным на вкус!

Я обязательно приготовлю пирог по этому рецепту еще раз. Советую это сделать и вам

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