Скатерть-Самобранка

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Торт со вкусом пломбира без выпечки. Лакомство, которое напомнит вам вкус детства

Торт со вкусом пломбира без выпечки получается очень вкусным и нежным. Такой рецепт под силу даже начинающей хозяюшке.

Торт со вкусом пломбира без выпечки

Торт со вкусом пломбира без выпечки: ингредиенты

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — муки
  2. 70 (семьдесят) гр — сахара
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 500 (пятьсот) гр — жирной сметаны
  5. 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
  6. 130 (сто тридцать) гр — сливочного масла
  7. 2 (две) ст. ложки — кукурузного крахмала
  8. ванилин по вкусу
  9. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Сильно охлажденное сливочное масло натрите на терке в просеянную муку, добавьте сахар и перетрите всю массу в крошку
  • Разогрейте сковороду, высыпьте крошку, высушите ее, постоянно перемешивая. Это надо, чтобы крошка не слиплась. Это очень важно
  • Когда вы увидите, что крошка вся стала золотистой и румяной, снимите с огня и высыпьте на блюдо, остудите
  • Смешайте сметану, яйца, крахмал, сахар, ванилин до однородной массы
  • Варите крем до густого состояния на небольшом огне, постоянно перемешивая
  • Добавьте масло и вымесите до однородной массы. Остудите
  • Торт формируйте в кольце, установленном на блюдо
  • Выложите слой крошки, немного уплотните и смажьте кремом
  • Таким образом соберите весь торт, чередуя слои крошки и крема
  • Накройте пленкой и отправьте в холодильник на ночь
  • Уберите кольцо и подавайте мягкий и нежный торт к столу.
    Украсьте торт по желанию. Торт со вкусом пломбира без выпечки получается изумительным! На праздничный стол тоже отлично подойдет!

 

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