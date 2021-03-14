Торт со вкусом пломбира без выпечки. Лакомство, которое напомнит вам вкус детства

Торт со вкусом пломбира без выпечки получается очень вкусным и нежным. Такой рецепт под силу даже начинающей хозяюшке.
Торт со вкусом пломбира без выпечки: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр — муки
- 70 (семьдесят) гр — сахара
- 2 (две) шт — яиц
- 500 (пятьсот) гр — жирной сметаны
- 150 (сто пятьдесят) гр — сахара
- 130 (сто тридцать) гр — сливочного масла
- 2 (две) ст. ложки — кукурузного крахмала
- ванилин по вкусу
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Сильно охлажденное сливочное масло натрите на терке в просеянную муку, добавьте сахар и перетрите всю массу в крошку
- Разогрейте сковороду, высыпьте крошку, высушите ее, постоянно перемешивая. Это надо, чтобы крошка не слиплась. Это очень важно
- Когда вы увидите, что крошка вся стала золотистой и румяной, снимите с огня и высыпьте на блюдо, остудите
- Смешайте сметану, яйца, крахмал, сахар, ванилин до однородной массы
- Варите крем до густого состояния на небольшом огне, постоянно перемешивая
- Добавьте масло и вымесите до однородной массы. Остудите
- Торт формируйте в кольце, установленном на блюдо
- Выложите слой крошки, немного уплотните и смажьте кремом
- Таким образом соберите весь торт, чередуя слои крошки и крема
- Накройте пленкой и отправьте в холодильник на ночь
- Уберите кольцо и подавайте мягкий и нежный торт к столу. Украсьте торт по желанию. Торт со вкусом пломбира без выпечки получается изумительным! На праздничный стол тоже отлично подойдет!
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