Невесомые булочки к чаю. Всегда готовлю любимые булочки когда в холодильнике есть творог

Невесомые булочки к чаю — невероятно вкусные и ароматные! Булочки по данному рецепту получаются такими нежными, пышными и мягкими. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Невесомые булочки к чаю: ингредиенты
- 200 (двести) мл — молока
- 1 (одна) шт — яиц и белок
- 4 (четыре) ст. ложки — сахара
- полторы ч. ложки — сухих дрожжей
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 500 (пятьсот) гр — муки
- щепотка соли
Для начинки:
- щепотка соли
- ванилин
- 1 (одна) шт — желтка
- 350 (триста пятьдесят) гр — творога
- 2.5 (две с половиной) ст. ложки — сахара
Рецепт приготовления:
- Разогрейте до теплого состояния молоко и смешайте с сахаром и дрожжами. Оставьте массу на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. Творог соедините с солью и сахаром, ванилином по вкусу. Добавьте желток. Вымесите массу до однородного состояния. Если творог жирный, сначала отожмите его, чтобы начинка при запекании не начала растекаться. Можно добавить пару ложек манной крупы, тогда начинка не будет жидкой
- В молоко с дрожжами введите яйцо и белок, растительное масло, перемешайте
- Всыпьте просеянную муку частями и вымесите мягкое тесто. Накройте его и поставьте в теплое место на полтора часа
- Тесто разделите на 2 части и каждую раскатайте в пласты по 4 мм толщиной. Выложите на каждый пласт начинку, равномерно распределите и сверните плотные рулеты. Противень застелите пергаментом. Каждый рулет нарежьте на 6 – 8 ломтиков и выложите на противень, срезом вверх. Смажьте взбитым яйцом, накройте и оставьте на 10 минут. Выпекайте около сорока минут при 180 градусах. Невесомые булочки к чаю получились невероятными! На здоровье!
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