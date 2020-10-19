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Сырное фондю: изысканный рецепт сырного фондю прямиком из Швейцарии

Сырное фондю – изысканное блюдо. Рецепт прямо из Швейцарии.

Сырное фондю: ингредиенты

Сырное фондю

  1. 1 (один) зубчик – чеснока
  2. 2 (два) гр – кукурузной муки
  3. 30 (тридцать) мл – водки
  4. 150 (сто пятьдесят) мл – белого вина
  5. Мускатный орех по вкусу
  6. Черный молотый перец по вкусу
  7. 320 (триста двадцать) гр – твердого сыра

Сырное фондю: рецепт

Сырное фондю

  • Берите два сорта швейцарского сыра. Вкус одного из сыров должен быть, так сказать с «Перчинкой»
  • Желательно взять вишневую водку. Но если вдруг таковой не оказалось, берите обычную
  • И конечно без специального набора для фондю не обойтись
  • Весь сыр натрите на мелкой терке. Возьмите чашу для фондю и натрите чесноком ее внутреннюю часть. Потом в чашу налейте вино и нагрейте, но вино закипеть не должно
  • Смешайте водку с кукурузной мукой, потом добавьте две трети этой смеси в вино. И тщательно размешайте
  • Потихоньку добавьте сыр и размешайте
  • Потом добавьте третью часть муки в фондю и размешайте
  • Насыпьте черный перец и мускатный орех
  • Фондю не должно загустеть. Не перегрейте, это важно
  • Переставьте чашу на прибор для фондю. Добавьте кусочки поджаренного хлеба

Сырное фондю готово!

Сырное фондю

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