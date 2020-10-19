Сырное фондю: изысканный рецепт сырного фондю прямиком из Швейцарии

Сырное фондю – изысканное блюдо. Рецепт прямо из Швейцарии.
Сырное фондю: ингредиенты
- 1 (один) зубчик – чеснока
- 2 (два) гр – кукурузной муки
- 30 (тридцать) мл – водки
- 150 (сто пятьдесят) мл – белого вина
- Мускатный орех по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- 320 (триста двадцать) гр – твердого сыра
Сырное фондю: рецепт
- Берите два сорта швейцарского сыра. Вкус одного из сыров должен быть, так сказать с «Перчинкой»
- Желательно взять вишневую водку. Но если вдруг таковой не оказалось, берите обычную
- И конечно без специального набора для фондю не обойтись
- Весь сыр натрите на мелкой терке. Возьмите чашу для фондю и натрите чесноком ее внутреннюю часть. Потом в чашу налейте вино и нагрейте, но вино закипеть не должно
- Смешайте водку с кукурузной мукой, потом добавьте две трети этой смеси в вино. И тщательно размешайте
- Потихоньку добавьте сыр и размешайте
- Потом добавьте третью часть муки в фондю и размешайте
- Насыпьте черный перец и мускатный орех
- Фондю не должно загустеть. Не перегрейте, это важно
- Переставьте чашу на прибор для фондю. Добавьте кусочки поджаренного хлеба
Сырное фондю готово!
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