Холодные блюда являются украшением любого стола, как обыденного, так и праздничного. Ассортимент холодных блюд невероятно огромен! Вы можете с легкостью побаловать своих родных и близких вкусненькой закуской!

Холодные блюда: Рыба под маринадом.

Невероятно вкусная и популярная закуска! Приготовить не сложно, и довольно быстро. Под силу даже начинающей хозяюшке!

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — лука 700 (семьсот) гр — филе трески болгарский перец черный перец горошком морковь петрушка помидоры приправа для рыбы масло растительное зелень томатная паста

Рецепты приготовления:

Натрите морковь

Мелко нарежьте болгарский перец и помидоры, овощи отправьте тушить в кастрюлю (тушите в растительном масле и небольшом количестве воды)

Лук мелко нарежьте и обжаривайте на растительном масле, в сковороде

Филе трески промойте и нарежьте средними кусочками

Рыбу отправьте к луку и дайте жидкости выпариться. Затем добавьте приправу для рыбы

Тем временем, морковь потушилась и можно добавить томатную пасту

Потушите пять минут и добавьте затем нашу рыбу в овощи. Тушите полчаса, часто помешивайте, чтобы ничего не подгорело. При подаче украсить зеленью. Че это блюдо хорошо, что можно его кушать как в горячем, так и в холодном виде. Уложите закуску в красивое блюдо и смело подавайте на праздничный стол! Холодные блюда и закуски всегда придутся по душе, даже истинным гурманам! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Карпаччо.

Для тех, кто не может жить без мяса и пикантных ноток! Отличный вариант закуски для романтического ужина, под хорошую бутылочку вина.

Подготовим необходимые ингредиенты:

200 (двести) гр — филе говядины 2 (две) ст. ложки — оливкового масла 2 (две) ст. ложки — бальзамического уксуса 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса сок лимона орехи кедровые черный молотый перец пармезан

Рецепт приготовления:

Возьмите филейную часть говядины. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильник на 40 минут. У меня был кусочек на 200 граммов, ему этого времени хватило, чтобы подморозиться

Достаньте и сразу же нарежьте тоненькими, почти прозрачными кусочками

Для того, чтобы мясо стало еще тоньше, разложите кусочки на листе фольги, прикройте его еще одним листом и прокатайте скалкой. Посыпьте черным перцем или смесью перцев. Наши кусочки готовы для дальнейшего приготовления

Готовим соус: смешайте бальзамический уксус с оливковым маслом, соевым соусом и соком лимона

На тарелку, куда будете выкладывать мясо, налейте 1 /3 соуса и аккуратно (оно может порваться) выкладываем кусочки мяса. Сверху сбрызните оставшийся соус. Дайте блюду настояться минут пятнадцать

На крупной терке нарезаем пармезан, укладываем поверх мяса, посыпаем кедровыми орехами. Холодные блюда и закуски могут быть такими изысканными. Карпаччо относится именно к таковым! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Выбирайте самое вкусное из огромного ассортимента холодных блюд! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Рулеты из баклажанов по-кавказски.

Невероятно вкусная закуска. Для меня это просто находка! Выручит такое блюдо на любой праздник! Можно приготовить конечно же, и в обычные дни.

Подготовим необходимые ингредиенты:

200 (двести) гр — мясного фарша 1 (одна) шт — моркови 3 (три) шт — баклажанов 5 (пять) зубчиков — чеснока половина стакана — грецких орехов зелень для начинки. Петрушка, кинза соль по вкусу половина чайной ложки — хмели — сунели майонез растительное масло

Рецепт приготовления:

Баклажаны тщательно промойте и нарежьте вдоль пластинами. Посолите хорошенько. Отправьте под гнет, так стечет вся горечь

Фарш обжарьте на растительном масле, на сковороде

Морковь натрите на мелкой терке и тоже обжарьте на растительном масле на сковороде

Орехи мелко порубите и можно после этого их растолочь

Чеснок измельчите

Фарш, морковь, чеснок измельченный, орехи, мелко нарезанная зелень, хмели — сунели все тщательно смешайте. Добавьте в эту массу майонез. Посолите и перемешайте

Баклажаны отожмите, обжарьте на растительном масле. Затем выложите на бумажное полотенце

Намажьте ломтики баклажанов нашей начинкой

И сверните в рулетики! Подавать блюдо как в горячем, так и в холодном виде! На здоровье!

Тарталетки «Закусочные».

Эта тарталетка является «Королевой» стола! Они идут с необычным соусом и пряной начинкой!

Подготовим необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — муки 50 (пятьдесят) гр- сливочного масла 100 (сто) гр — сметаны 100 (сто) гр — брынзы 8 (восемь) шт — помидоров черри 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла 1 (один) зубчик — чеснока молотый имбирь — буквально на кончике ножа соль по вкусу щепотка сухого орегано щепотка сухого базилика зелень для украшения (петрушка или базилик)

Рецепт приготовления:

Для начала нужно замесить тесто из муки, масла, сметаны, добавить соль и сухие травы — базилик и орегано. Тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса

Охлажденное тесто раскатайте в пласт и вырежьте кружочки

Эти вырезанные кружочки уложите в формочки

Уложите горстку фасоли на тарталетки, это чтобы дно не поднялось. отправьте в духовку на 25 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов

Пока тарталетки в духовке, займемся соусом. Взбейте при помощи миксера масло оливковое, вино, имбирь, зубчик чеснока. Посолите по вкусу. Взбивайте около минуты. Соус станет густоватым, воздушным и белым

Готовые тарталетки достаньте из формы, пусть они остынут. Фасоль нам уже не нужна

Уложите в них нарезанные помидоры черри, нарезанную маленькими кусочками брынзу, и полейте соусом

Украсьте тарталетки базиликом или петрушкой! Невероятно красивое и вкусное блюдо! Будьте здоровы!

Холодные блюда: Помидоры фаршированные.

Такие нежные, сочные и не реально красивые фаршированные помидоры можно подавать с любым гарниром!

Подготовим необходимые ингредиенты:

200 (двести) гр — свинины горсточка риса 2 (две) шт — помидоров 1 (одна) шт — репы 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — моркови 1 (один) зубчик — чеснока зира зелень масло растительное

Рецепт приготовления:

Мясо тщательно промойте и нарежьте средними кусочками. Прокрутите через мясорубку

Лук нарежьте полукольцами

Чеснок измельчите

Морковь и репу натрите на терке

На сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук с чесноком

Затем, к чесноку и луку добавьте морковь и репу, затем мелко нарезанную мякоть помидора и измельченную зелень

У помидоров срежьте попки, удалите мякоть и переверните, чтобы весь сое стек

Рис отварите до готовности

Поджарка наша готова. Переложите ее в посуду

В той же сковороде обжарьте фарш

Соедините фарш, часть риса, и часть поджарки

Наши помидоры наполните начинкой

Выложите в форму, которую вы отправите в духовку остатки поджарки. А на поджарку выложите помидоры нафаршированные. Помидоры сверху посыпьте тертым сыром. Добавьте кипяток, кубик магги, помидоры накройте верхушками и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут

Перед подачей выложите фаршированные помидоры в красивое блюдо, обложите остатками риса, смешанного с укропом, и залейте подливой. Блюдо невероятно вкусное и в холодном виде! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Для праздничного стола тоже невероятно красивая и вкусная закуска! Как видите, ассортимент холодных блюд огромен! И готовить не сложно и не долго. Будьте здоровы!

Курица галантин.

Быстро, вкусно и совсем не жирно, блюдо хорошо для завтрака и ужина, а также для перекуса на природе, легко в приготовлении с использованием минимума доступных ингредиентов!

Подготовим необходимые ингредиенты:

400 (четыреста) гр — ветчины ( 250 гр вареной и 150 гр копченой) 700 (семьсот) гр — куриного филе 1 (одна) ст. ложка — свежего базилика черный молотый перец по вкусу соль по вкусу 1 (одна) шт — куриного яйца 2 (две) шт — лаврового листа 5 (пять) шт — перца душистого

Рецепт приготовления:

Нарежьте небольшими кусочками 200 г куриного филе, 100 г вареной и всю копченую ветчину

Из остальной ветчины, куриного филе и базилика приготовьте фарш, пропустите его через мясорубку два раза

К полученному фаршу добавьте нарезанные кусочки курицы и ветчины, яйцо, посолите и поперчите

Вымешивайте все до однородной консистенции

Намочите большой лист пекарской бумаги в воде, отожмите его и расстелите на рабочей поверхности. Поместите сверху куриную массу и сформируйте цилиндр

Заверните конфеткой

Перевяжите шпагатом

В большой кастрюле вскипятите воду с лавровым листом и душистым перцем. Поместите в нее галантин и варите на среднем огне 40 минут с момента закипания

Готовый галантин остудите и отправьте в холодильник на один час

Подавайте эту невероятно вкусную холодную закуску с любым соусом! Особенно вкусно получается с остреньким соусом из запеченных перцев!

Фаршированные шампиньоны.

Невероятно нежные, сочные! За секунды тают во рту!

Подготовьте следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — крупных шампиньонов 300 (триста) гр — отварной курицы 2 (две) шт — репчатого лука 100 (сто) гр — консервированного горошка соевый соус по вкусу соль по вкусу майонез по вкусу специи по вкусу зелень 2 (две) ст. ложки — растительного масла 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра

Рецепт приготовления:

Ножки грибов удалите

Шляпки отварите в течение пяти минут

Ножки грибов измельчите

Лук измельчите

И обжарьте все на растительном масле

Курятину отварите и измельчите при помощи блендера

Соедините измельченную курятину, обжаренные грибы с луком, зеленый горошек, натертый сыр и перемешайте, добавив специи по вкусу

К готовой начинке добавьте майонез и соевый соус. Перемешайте и, если нужно то, посолите

Этим фаршем начините шляпки грибов, посыпьте сверху тертым сыром. На противень положите сливочное масло и налейте немного воды

Отправьте нашу закуску запекаться в предварительно разогретой духовке, до 180 градусов на минут 20. До золотистой корочки. Холодные блюда и закуски — палочка выручалочка! Видите, как не сложно, приготовить вкусное и красивое блюдо!

Фаршированные яйца с ветчиной и зеленью.

Невероятно вкусная закуска. Отличный вариант и для праздничного стола! Очень красиво и празднично смотрится!

Подготовим необходимые ингредиенты:

5 (пять) шт — отварных яиц лук зеленый ветчина петрушка майонез голландский сыр

Рецепт приготовления:

Сварите яйца вкрутую, дайте им остыть и аккуратно разрежьте на две половинки

Из половинок яиц достаньте желтки и положите их в отдельную посуду

Нарежьте мелко ветчину и зелёный лук

Сыр натрите на тёрке. Добавьте их к желткам

Добавляем майонез и всё перемешиваем

Выложите ложечкой, получившуюся начинку в половинки белков, и украсьте зеленью! Можно добавлять соль и чеснок по вкусу.

Сациви из курицы.

Очень вкусное грузинское блюдо. Невероятно вкусно и сытно! Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!

Подготовьте необходимые ингредиенты:

половина стакана грецких орехов курица 1 (один) зубчик — чеснока аджика

Рецепт приготовления:

Нам нужна жирная курица весом 1 -1. 2 кг, отварите до полуготовности без соли, снимите пену с бульона, курицу достаньте и зажарьте в духовке

Бульон процедите

Орехи вместе с чесноком прокрутите через мясорубку 2 раза, затем постепенно разбавляйте куриным бульоном до консистенции жидкой сметаны. Добавьте соль и аджику по вкусу, можно добавить шафран (в Грузии добавляют имеретинский шафран)

Курицу нарежьте на порционные куски и положите в ореховый соус. Уберите в холодильник.

Подавайте холодным!

Печеночный рулет.

Этот рулет — настоящее украшение вашего стола! Простые и доступные ингредиенты. Печеночный рулет получается сытной закуской. С начинкой можно экспериментировать!

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — лука 1 (один) кг — печени (не важно какой. Будь то говяжий, свиной, куриный) 2 (две) шт — моркови 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла 200 (двести) гр — плавленого сыра соль по вкусу специи по вкусу 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления: