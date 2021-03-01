Холодные блюда являются украшением любого стола, как обыденного, так и праздничного. Ассортимент холодных блюд невероятно огромен! Вы можете с легкостью побаловать своих родных и близких вкусненькой закуской!
Холодные блюда: Рыба под маринадом.
Невероятно вкусная и популярная закуска! Приготовить не сложно, и довольно быстро. Под силу даже начинающей хозяюшке!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — лука
- 700 (семьсот) гр — филе трески
- болгарский перец
- черный перец горошком
- морковь
- петрушка
- помидоры
- приправа для рыбы
- масло растительное
- зелень
- томатная паста
Рецепты приготовления:
- Натрите морковь
- Мелко нарежьте болгарский перец и помидоры, овощи отправьте тушить в кастрюлю (тушите в растительном масле и небольшом количестве воды)
- Лук мелко нарежьте и обжаривайте на растительном масле, в сковороде
- Филе трески промойте и нарежьте средними кусочками
- Рыбу отправьте к луку и дайте жидкости выпариться. Затем добавьте приправу для рыбы
- Тем временем, морковь потушилась и можно добавить томатную пасту
- Потушите пять минут и добавьте затем нашу рыбу в овощи. Тушите полчаса, часто помешивайте, чтобы ничего не подгорело. При подаче украсить зеленью. Че это блюдо хорошо, что можно его кушать как в горячем, так и в холодном виде. Уложите закуску в красивое блюдо и смело подавайте на праздничный стол! Холодные блюда и закуски всегда придутся по душе, даже истинным гурманам! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Карпаччо.
Для тех, кто не может жить без мяса и пикантных ноток! Отличный вариант закуски для романтического ужина, под хорошую бутылочку вина.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 200 (двести) гр — филе говядины
- 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
- 2 (две) ст. ложки — бальзамического уксуса
- 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса
- сок лимона
- орехи кедровые
- черный молотый перец
- пармезан
Рецепт приготовления:
- Возьмите филейную часть говядины. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильник на 40 минут. У меня был кусочек на 200 граммов, ему этого времени хватило, чтобы подморозиться
- Достаньте и сразу же нарежьте тоненькими, почти прозрачными кусочками
- Для того, чтобы мясо стало еще тоньше, разложите кусочки на листе фольги, прикройте его еще одним листом и прокатайте скалкой. Посыпьте черным перцем или смесью перцев. Наши кусочки готовы для дальнейшего приготовления
- Готовим соус: смешайте бальзамический уксус с оливковым маслом, соевым соусом и соком лимона
- На тарелку, куда будете выкладывать мясо, налейте 1 /3 соуса и аккуратно (оно может порваться) выкладываем кусочки мяса. Сверху сбрызните оставшийся соус. Дайте блюду настояться минут пятнадцать
- На крупной терке нарезаем пармезан, укладываем поверх мяса, посыпаем кедровыми орехами. Холодные блюда и закуски могут быть такими изысканными. Карпаччо относится именно к таковым! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Выбирайте самое вкусное из огромного ассортимента холодных блюд! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Рулеты из баклажанов по-кавказски.
Невероятно вкусная закуска. Для меня это просто находка! Выручит такое блюдо на любой праздник! Можно приготовить конечно же, и в обычные дни.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 200 (двести) гр — мясного фарша
- 1 (одна) шт — моркови
- 3 (три) шт — баклажанов
- 5 (пять) зубчиков — чеснока
- половина стакана — грецких орехов
- зелень для начинки. Петрушка, кинза
- соль по вкусу
- половина чайной ложки — хмели — сунели
- майонез
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Баклажаны тщательно промойте и нарежьте вдоль пластинами. Посолите хорошенько. Отправьте под гнет, так стечет вся горечь
- Фарш обжарьте на растительном масле, на сковороде
- Морковь натрите на мелкой терке и тоже обжарьте на растительном масле на сковороде
- Орехи мелко порубите и можно после этого их растолочь
- Чеснок измельчите
- Фарш, морковь, чеснок измельченный, орехи, мелко нарезанная зелень, хмели — сунели все тщательно смешайте. Добавьте в эту массу майонез. Посолите и перемешайте
- Баклажаны отожмите, обжарьте на растительном масле. Затем выложите на бумажное полотенце
- Намажьте ломтики баклажанов нашей начинкой
- И сверните в рулетики! Подавать блюдо как в горячем, так и в холодном виде! На здоровье!
Тарталетки «Закусочные».
Эта тарталетка является «Королевой» стола! Они идут с необычным соусом и пряной начинкой!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 250 (двести пятьдесят) гр — муки
- 50 (пятьдесят) гр- сливочного масла
- 100 (сто) гр — сметаны
- 100 (сто) гр — брынзы
- 8 (восемь) шт — помидоров черри
- 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
- 1 (один) зубчик — чеснока
- молотый имбирь — буквально на кончике ножа
- соль по вкусу
- щепотка сухого орегано
- щепотка сухого базилика
- зелень для украшения (петрушка или базилик)
Рецепт приготовления:
- Для начала нужно замесить тесто из муки, масла, сметаны, добавить соль и сухие травы — базилик и орегано. Тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса
- Охлажденное тесто раскатайте в пласт и вырежьте кружочки
- Эти вырезанные кружочки уложите в формочки
- Уложите горстку фасоли на тарталетки, это чтобы дно не поднялось. отправьте в духовку на 25 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов
- Пока тарталетки в духовке, займемся соусом. Взбейте при помощи миксера масло оливковое, вино, имбирь, зубчик чеснока. Посолите по вкусу. Взбивайте около минуты. Соус станет густоватым, воздушным и белым
- Готовые тарталетки достаньте из формы, пусть они остынут. Фасоль нам уже не нужна
- Уложите в них нарезанные помидоры черри, нарезанную маленькими кусочками брынзу, и полейте соусом
- Украсьте тарталетки базиликом или петрушкой! Невероятно красивое и вкусное блюдо! Будьте здоровы!
Холодные блюда: Помидоры фаршированные.
Такие нежные, сочные и не реально красивые фаршированные помидоры можно подавать с любым гарниром!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 200 (двести) гр — свинины
- горсточка риса
- 2 (две) шт — помидоров
- 1 (одна) шт — репы
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- 1 (один) зубчик — чеснока
- зира
- зелень
- масло растительное
Рецепт приготовления:
- Мясо тщательно промойте и нарежьте средними кусочками. Прокрутите через мясорубку
- Лук нарежьте полукольцами
- Чеснок измельчите
- Морковь и репу натрите на терке
- На сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук с чесноком
- Затем, к чесноку и луку добавьте морковь и репу, затем мелко нарезанную мякоть помидора и измельченную зелень
- У помидоров срежьте попки, удалите мякоть и переверните, чтобы весь сое стек
- Рис отварите до готовности
- Поджарка наша готова. Переложите ее в посуду
- В той же сковороде обжарьте фарш
- Соедините фарш, часть риса, и часть поджарки
- Наши помидоры наполните начинкой
- Выложите в форму, которую вы отправите в духовку остатки поджарки. А на поджарку выложите помидоры нафаршированные. Помидоры сверху посыпьте тертым сыром. Добавьте кипяток, кубик магги, помидоры накройте верхушками и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
- Перед подачей выложите фаршированные помидоры в красивое блюдо, обложите остатками риса, смешанного с укропом, и залейте подливой. Блюдо невероятно вкусное и в холодном виде! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Для праздничного стола тоже невероятно красивая и вкусная закуска! Как видите, ассортимент холодных блюд огромен! И готовить не сложно и не долго. Будьте здоровы!
Курица галантин.
Быстро, вкусно и совсем не жирно, блюдо хорошо для завтрака и ужина, а также для перекуса на природе, легко в приготовлении с использованием минимума доступных ингредиентов!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — ветчины ( 250 гр вареной и 150 гр копченой)
- 700 (семьсот) гр — куриного филе
- 1 (одна) ст. ложка — свежего базилика
- черный молотый перец по вкусу
- соль по вкусу
- 1 (одна) шт — куриного яйца
- 2 (две) шт — лаврового листа
- 5 (пять) шт — перца душистого
Рецепт приготовления:
- Нарежьте небольшими кусочками 200 г куриного филе, 100 г вареной и всю копченую ветчину
- Из остальной ветчины, куриного филе и базилика приготовьте фарш, пропустите его через мясорубку два раза
- К полученному фаршу добавьте нарезанные кусочки курицы и ветчины, яйцо, посолите и поперчите
- Вымешивайте все до однородной консистенции
- Намочите большой лист пекарской бумаги в воде, отожмите его и расстелите на рабочей поверхности. Поместите сверху куриную массу и сформируйте цилиндр
- Заверните конфеткой
- Перевяжите шпагатом
- В большой кастрюле вскипятите воду с лавровым листом и душистым перцем. Поместите в нее галантин и варите на среднем огне 40 минут с момента закипания
- Готовый галантин остудите и отправьте в холодильник на один час
- Подавайте эту невероятно вкусную холодную закуску с любым соусом! Особенно вкусно получается с остреньким соусом из запеченных перцев!
Фаршированные шампиньоны.
Невероятно нежные, сочные! За секунды тают во рту!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — крупных шампиньонов
- 300 (триста) гр — отварной курицы
- 2 (две) шт — репчатого лука
- 100 (сто) гр — консервированного горошка
- соевый соус по вкусу
- соль по вкусу
- майонез по вкусу
- специи по вкусу
- зелень
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
Рецепт приготовления:
- Ножки грибов удалите
- Шляпки отварите в течение пяти минут
- Ножки грибов измельчите
- Лук измельчите
- И обжарьте все на растительном масле
- Курятину отварите и измельчите при помощи блендера
- Соедините измельченную курятину, обжаренные грибы с луком, зеленый горошек, натертый сыр и перемешайте, добавив специи по вкусу
- К готовой начинке добавьте майонез и соевый соус. Перемешайте и, если нужно то, посолите
- Этим фаршем начините шляпки грибов, посыпьте сверху тертым сыром. На противень положите сливочное масло и налейте немного воды
- Отправьте нашу закуску запекаться в предварительно разогретой духовке, до 180 градусов на минут 20. До золотистой корочки. Холодные блюда и закуски — палочка выручалочка! Видите, как не сложно, приготовить вкусное и красивое блюдо!
Фаршированные яйца с ветчиной и зеленью.
Невероятно вкусная закуска. Отличный вариант и для праздничного стола! Очень красиво и празднично смотрится!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 5 (пять) шт — отварных яиц
- лук зеленый
- ветчина
- петрушка
- майонез
- голландский сыр
Рецепт приготовления:
- Сварите яйца вкрутую, дайте им остыть и аккуратно разрежьте на две половинки
- Из половинок яиц достаньте желтки и положите их в отдельную посуду
- Нарежьте мелко ветчину и зелёный лук
- Сыр натрите на тёрке. Добавьте их к желткам
- Добавляем майонез и всё перемешиваем
- Выложите ложечкой, получившуюся начинку в половинки белков, и украсьте зеленью! Можно добавлять соль и чеснок по вкусу.
Сациви из курицы.
Очень вкусное грузинское блюдо. Невероятно вкусно и сытно! Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!
Подготовьте необходимые ингредиенты:
- половина стакана грецких орехов
- курица
- 1 (один) зубчик — чеснока
- аджика
Рецепт приготовления:
- Нам нужна жирная курица весом 1 -1. 2 кг, отварите до полуготовности без соли, снимите пену с бульона, курицу достаньте и зажарьте в духовке
- Бульон процедите
- Орехи вместе с чесноком прокрутите через мясорубку 2 раза, затем постепенно разбавляйте куриным бульоном до консистенции жидкой сметаны. Добавьте соль и аджику по вкусу, можно добавить шафран (в Грузии добавляют имеретинский шафран)
- Курицу нарежьте на порционные куски и положите в ореховый соус. Уберите в холодильник.
Подавайте холодным!
Печеночный рулет.
Этот рулет — настоящее украшение вашего стола! Простые и доступные ингредиенты. Печеночный рулет получается сытной закуской. С начинкой можно экспериментировать!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — лука
- 1 (один) кг — печени (не важно какой. Будь то говяжий, свиной, куриный)
- 2 (две) шт — моркови
- 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла
- 200 (двести) гр — плавленого сыра
- соль по вкусу
- специи по вкусу
- 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Подготовьте продукты для рулета. Свиную печень нужно тщательно вымыть и желательно — вымочить. Снимите с нее пленку, удалите протоки. Овощи вымойте и очистите
- В кипящую соленую воду положите печень, отварите её до готовности. Свиная печень варится 40-45 минут. Куриная или индюшиная готовится быстрее
- Морковь нарежьте мелким кусочком
- Лук мелко нарежьте
- И пожарьте их на растительном масле
- Готовую печень нарежьте кусочками, сложите в чашу блендера, добавьте жареные овощи. Измельчите
- В горячий печеночный фарш добавьте кусочки сливочного масла. Снова перемешайте в блендере смесь
- Паштет готов
- Возьмите прямоугольник фольги. Смажьте его растительным маслом, разложите ровным слоем паштет из печени
- Сверху распределите тертый плавленый сыр. Только отступите от ближнего края 1-2 см., а от края дальнего — 2-3 см
- Очень медленно и осторожно сверните рулет с помощью фольги, отгибая край на себя. Заверните плотно рулет, отправьте его в холодильник на три часа остывать
- Через это время снимите фольгу, обрежьте красиво края и оформите рулет по вкусу. Можно полить майонезом, украсить колечками оливок и посыпать зеленью. Холодные блюда и закуски незаменимы!
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