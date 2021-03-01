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Холодные блюда:

Холодные блюда являются украшением любого стола, как обыденного, так и праздничного. Ассортимент холодных блюд невероятно огромен! Вы можете с легкостью побаловать своих родных и близких вкусненькой закуской!

Холодные блюда: Рыба под маринадом.

Невероятно вкусная и популярная закуска! Приготовить не сложно, и довольно быстро. Под силу даже начинающей хозяюшке!

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — лука
  2. 700 (семьсот) гр — филе трески
  3. болгарский перец
  4. черный перец горошком
  5. морковь
  6. петрушка
  7. помидоры
  8. приправа для рыбы
  9. масло растительное
  10. зелень
  11. томатная паста

Рецепты приготовления:

  • Натрите морковь
  • Мелко нарежьте болгарский перец и помидоры, овощи отправьте тушить в кастрюлю (тушите в растительном масле и небольшом количестве воды)
  • Лук мелко нарежьте и обжаривайте на растительном масле, в сковороде
  • Филе трески промойте и нарежьте средними кусочками
  • Рыбу отправьте к луку и дайте жидкости выпариться. Затем добавьте приправу для рыбы
  • Тем временем, морковь потушилась и можно добавить томатную пасту
  • Потушите пять минут и добавьте затем нашу рыбу в овощи. Тушите полчаса, часто помешивайте, чтобы ничего не подгорело. При подаче украсить зеленью. Че это блюдо хорошо, что можно его кушать как в горячем, так и в холодном виде.
    Уложите закуску в красивое блюдо и смело подавайте на праздничный стол! Холодные блюда и закуски всегда придутся по душе, даже истинным гурманам! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Карпаччо.

Для тех, кто не может жить без мяса и пикантных ноток! Отличный вариант закуски для романтического ужина, под хорошую бутылочку вина.

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — филе говядины
  2. 2 (две) ст. ложки — оливкового масла
  3. 2 (две) ст. ложки — бальзамического уксуса
  4. 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса
  5. сок лимона
  6. орехи кедровые
  7. черный молотый перец
  8. пармезан

Рецепт приготовления:

  • Возьмите филейную часть говядины. Заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильник на 40 минут. У меня был кусочек на 200 граммов, ему этого времени хватило, чтобы  подморозиться
  • Достаньте и сразу же нарежьте  тоненькими, почти прозрачными кусочками
  • Для того, чтобы мясо стало еще тоньше, разложите кусочки на листе фольги, прикройте его еще одним листом и прокатайте скалкой. Посыпьте черным перцем или смесью перцев. Наши кусочки готовы для дальнейшего приготовления
  • Готовим соус: смешайте бальзамический уксус с оливковым маслом, соевым соусом и соком лимона
  • На тарелку, куда будете выкладывать мясо, налейте 1 /3 соуса и аккуратно (оно может порваться) выкладываем кусочки мяса. Сверху сбрызните оставшийся соус. Дайте блюду настояться минут пятнадцать
  • На крупной  терке нарезаем пармезан, укладываем поверх мяса, посыпаем кедровыми орехами. Холодные блюда и закуски могут быть такими изысканными. Карпаччо относится именно к таковым! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Выбирайте самое вкусное из огромного ассортимента холодных блюд! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Рулеты из баклажанов по-кавказски.

Невероятно вкусная закуска. Для меня это просто находка! Выручит такое блюдо на любой праздник! Можно приготовить конечно же, и в обычные дни.

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — мясного фарша
  2. 1 (одна) шт — моркови
  3. 3 (три) шт — баклажанов
  4. 5 (пять) зубчиков — чеснока
  5. половина стакана — грецких орехов
  6. зелень для начинки. Петрушка, кинза
  7. соль по вкусу
  8. половина чайной ложки — хмели — сунели
  9. майонез
  10. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Баклажаны тщательно промойте и нарежьте вдоль пластинами. Посолите хорошенько. Отправьте под гнет, так стечет вся горечь
  • Фарш обжарьте на растительном масле, на сковороде
  • Морковь натрите на мелкой терке и тоже обжарьте на растительном масле на сковороде
  • Орехи мелко порубите и можно после этого их растолочь
  • Чеснок измельчите
  • Фарш, морковь, чеснок измельченный, орехи, мелко нарезанная зелень, хмели — сунели все тщательно смешайте. Добавьте в эту массу майонез. Посолите и перемешайте
  • Баклажаны отожмите, обжарьте на растительном масле. Затем выложите на бумажное полотенце
  • Намажьте ломтики баклажанов нашей начинкой
  • И сверните в рулетики! Подавать блюдо как в горячем, так и в холодном виде! На здоровье!

Тарталетки «Закусочные».

Эта тарталетка является «Королевой» стола! Они идут с необычным соусом и пряной начинкой!

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — муки
  2. 50 (пятьдесят) гр- сливочного масла
  3. 100 (сто) гр — сметаны
  4. 100 (сто) гр — брынзы
  5. 8 (восемь) шт — помидоров черри
  6. 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
  7. 1 (один) зубчик — чеснока
  8. молотый имбирь — буквально на кончике ножа
  9. соль по вкусу
  10. щепотка сухого орегано
  11. щепотка сухого базилика
  12. зелень для украшения (петрушка или базилик)

Рецепт приготовления:

  • Для начала нужно замесить тесто из муки, масла, сметаны, добавить соль и сухие травы — базилик и орегано. Тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на полчаса
  • Охлажденное тесто раскатайте в пласт и вырежьте кружочки
  • Эти вырезанные кружочки уложите в формочки
  • Уложите горстку фасоли на тарталетки, это чтобы дно не поднялось. отправьте в духовку на 25 минут в предварительно разогретую духовку до 180 градусов
  • Пока тарталетки в духовке, займемся соусом. Взбейте при помощи миксера  масло оливковое, вино, имбирь, зубчик чеснока. Посолите по вкусу. Взбивайте около минуты. Соус станет густоватым, воздушным и белым
  • Готовые тарталетки достаньте из формы, пусть они остынут. Фасоль нам уже не нужна
  • Уложите в них нарезанные помидоры черри, нарезанную маленькими кусочками брынзу, и полейте соусом
  • Украсьте тарталетки базиликом или петрушкой! Невероятно красивое и вкусное блюдо! Будьте здоровы!

Холодные блюда: Помидоры фаршированные.

Такие нежные, сочные и не реально красивые фаршированные помидоры можно подавать с любым гарниром!

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — свинины
  2. горсточка риса
  3. 2 (две) шт — помидоров
  4. 1 (одна) шт — репы
  5. 1 (одна) шт — лука
  6. 1 (одна) шт — моркови
  7. 1 (один) зубчик — чеснока
  8. зира
  9. зелень
  10. масло растительное

Рецепт приготовления:

  • Мясо тщательно промойте и нарежьте средними кусочками. Прокрутите через мясорубку
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Чеснок измельчите
  • Морковь и репу натрите на терке
  • На сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук с чесноком
  • Затем, к чесноку и луку добавьте морковь и репу, затем мелко нарезанную мякоть помидора и измельченную зелень
  • У помидоров срежьте попки, удалите мякоть и переверните, чтобы весь сое стек
  • Рис отварите до готовности
  • Поджарка наша готова. Переложите ее в посуду
  • В той же сковороде обжарьте фарш
  • Соедините фарш, часть риса, и часть поджарки
  • Наши помидоры наполните начинкой
  • Выложите в форму, которую вы отправите в духовку остатки поджарки. А на поджарку выложите помидоры нафаршированные. Помидоры сверху посыпьте тертым сыром. Добавьте кипяток, кубик магги, помидоры накройте верхушками и отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 25 минут
  • Перед подачей выложите фаршированные помидоры в красивое блюдо, обложите остатками риса, смешанного с укропом, и залейте подливой. Блюдо невероятно вкусное и в холодном виде! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Для праздничного стола тоже невероятно красивая и вкусная закуска! Как видите, ассортимент холодных блюд огромен! И готовить не сложно и не долго. Будьте здоровы!

Курица галантин.

Быстро, вкусно и совсем не жирно, блюдо хорошо для завтрака и ужина, а также для перекуса на природе, легко в приготовлении с использованием минимума доступных ингредиентов!

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — ветчины ( 250 гр вареной и 150 гр копченой)
  2. 700 (семьсот) гр — куриного филе
  3. 1 (одна) ст. ложка — свежего базилика
  4. черный молотый перец по вкусу
  5. соль по вкусу
  6. 1 (одна) шт — куриного яйца
  7. 2 (две) шт — лаврового листа
  8. 5 (пять) шт — перца душистого

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте небольшими кусочками 200 г куриного филе, 100 г вареной и всю копченую ветчину
  • Из остальной ветчины, куриного филе и базилика приготовьте фарш, пропустите его через мясорубку два раза
  • К полученному фаршу добавьте нарезанные кусочки курицы и ветчины, яйцо, посолите и поперчите
  • Вымешивайте все до однородной консистенции
  • Намочите большой лист пекарской бумаги в воде, отожмите его и расстелите на рабочей поверхности. Поместите сверху куриную массу и сформируйте цилиндр
  • Заверните конфеткой
  • Перевяжите шпагатом
  • В большой кастрюле вскипятите воду с лавровым листом и душистым перцем. Поместите в нее галантин и варите на среднем огне 40 минут с момента закипания
  • Готовый галантин остудите и отправьте в холодильник на один час
  • Подавайте эту невероятно вкусную холодную закуску с любым соусом! Особенно вкусно получается с остреньким соусом из запеченных перцев!

Фаршированные шампиньоны.

Невероятно нежные, сочные! За секунды тают во рту!

Холодные блюда

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 500 (пятьсот) гр — крупных шампиньонов
  2. 300 (триста) гр — отварной курицы
  3. 2 (две) шт — репчатого лука
  4. 100 (сто) гр — консервированного горошка
  5. соевый соус по вкусу
  6. соль по вкусу
  7. майонез по вкусу
  8. специи по вкусу
  9. зелень
  10. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  11. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла
  12. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра

Рецепт приготовления:

  • Ножки грибов удалите
  • Шляпки отварите в течение пяти минут
  • Ножки грибов измельчите
  • Лук измельчите
  • И обжарьте все на растительном масле
  • Курятину отварите и измельчите при помощи блендера
  • Соедините измельченную курятину, обжаренные грибы с луком, зеленый горошек, натертый сыр и перемешайте, добавив специи по вкусу
  • К готовой начинке добавьте майонез и соевый соус. Перемешайте и, если нужно то, посолите
  • Этим фаршем начините шляпки грибов, посыпьте сверху тертым сыром. На противень положите сливочное масло и налейте немного воды
  • Отправьте нашу закуску запекаться в предварительно разогретой духовке, до 180 градусов на минут 20. До золотистой корочки. Холодные блюда и закуски — палочка выручалочка! Видите, как не сложно, приготовить вкусное и красивое блюдо!

Фаршированные яйца с ветчиной и зеленью.

Невероятно вкусная закуска. Отличный вариант и для праздничного стола! Очень красиво и празднично смотрится!

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 5 (пять) шт — отварных яиц
  2. лук зеленый
  3. ветчина
  4. петрушка
  5. майонез
  6. голландский сыр

Рецепт приготовления:

  • Сварите яйца вкрутую, дайте им остыть и  аккуратно разрежьте на две половинки
  • Из половинок яиц достаньте желтки и положите их в отдельную посуду
  • Нарежьте мелко ветчину и зелёный лук
  • Сыр натрите на тёрке. Добавьте их к желткам
  • Добавляем майонез и всё перемешиваем
  • Выложите ложечкой, получившуюся начинку в половинки белков, и украсьте зеленью! Можно добавлять соль и чеснок по вкусу.

Сациви из курицы.

Очень вкусное грузинское блюдо. Невероятно вкусно и сытно! Обязательно возьмите данный рецепт на заметку!

Холодные блюда

Подготовьте необходимые ингредиенты:

  1. половина стакана грецких орехов
  2. курица
  3. 1 (один) зубчик — чеснока
  4. аджика

Рецепт приготовления:

  • Нам нужна жирная курица весом 1 -1. 2 кг, отварите до полуготовности без соли, снимите пену с бульона, курицу достаньте и зажарьте в духовке
  • Бульон процедите
  • Орехи вместе с чесноком прокрутите через мясорубку 2 раза, затем постепенно разбавляйте куриным бульоном до консистенции жидкой сметаны. Добавьте соль и аджику по вкусу, можно добавить шафран (в Грузии добавляют имеретинский шафран)
  • Курицу нарежьте на порционные куски и положите в ореховый соус. Уберите в холодильник.
    Подавайте холодным!

Печеночный рулет.

Этот рулет — настоящее украшение вашего стола! Простые и доступные ингредиенты. Печеночный рулет получается сытной закуской. С начинкой можно экспериментировать!

Холодные блюда

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — лука
  2. 1 (один) кг — печени (не важно какой. Будь то говяжий, свиной, куриный)
  3. 2 (две) шт — моркови
  4. 4 (четыре) ст. ложки — растительного масла
  5. 200 (двести) гр — плавленого сыра
  6. соль по вкусу
  7. специи по вкусу
  8. 150 (сто пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Подготовьте продукты для рулета. Свиную печень нужно тщательно вымыть и желательно — вымочить. Снимите с нее пленку, удалите протоки. Овощи вымойте и очистите
  • В кипящую соленую воду положите печень, отварите её до готовности. Свиная печень варится 40-45 минут. Куриная или индюшиная готовится быстрее
  • Морковь нарежьте мелким кусочком
  • Лук мелко нарежьте
  • И пожарьте их на растительном масле
  • Готовую печень нарежьте кусочками, сложите в чашу блендера, добавьте жареные овощи. Измельчите
  • В горячий печеночный фарш добавьте кусочки сливочного масла. Снова перемешайте в блендере смесь
  • Паштет готов
  • Возьмите прямоугольник фольги. Смажьте его растительным маслом, разложите ровным слоем паштет из печени
  • Сверху распределите тертый плавленый сыр. Только отступите от ближнего края 1-2 см., а от края дальнего — 2-3 см
  • Очень медленно и осторожно сверните рулет с помощью фольги, отгибая край на себя. Заверните плотно рулет, отправьте его в холодильник на три часа остывать
  • Через это время  снимите фольгу, обрежьте красиво края и оформите рулет по вкусу. Можно полить майонезом, украсить колечками оливок и посыпать зеленью. Холодные блюда и закуски незаменимы!
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