Салат Сердцеедка. В чём секрет популярности этого салата среди хозяек

Салат Сердцеедка получается очень вкусный и ароматный, он понравится всем Вашим родным.
Салат Сердцеедка: ингредиенты
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Куриные сердечки — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лук — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Кипяток
- Майонез для заправки
Способ приготовления:
- Субпродукты вымойте, отварите в подсоленной воде и разрежьте на 4 части.
- Очистите лук и мелко нарежьте, пересыпьте в мисочку. Приготовьте маринад: сахар, соль и уксус залейте кипятком, залейте лук и оставьте на 15-20 минут.
- Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками, натрите сыр на тёрке.
- В удобной ёмкости смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и приправьте майонезом.
Салат Сердцеедка — вкусный, ароматный и оригинальный.
Приятного аппетита!
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