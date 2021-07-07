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Салат Сердцеедка. В чём секрет популярности этого салата среди хозяек

Салат Сердцеедка получается очень вкусный и ароматный, он понравится всем Вашим родным.

Салат Сердцеедка: ингредиенты

Салат Сердцеедка

  1. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  2. Куриные сердечки — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Лук — 3 шт. (три штуки)
  5. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Кипяток
  9. Майонез для заправки

Способ приготовления:

Салат Сердцеедка. В чём секрет популярности этого салата среди хозяек 3

  • Субпродукты вымойте, отварите в подсоленной воде и разрежьте на 4 части.
  • Очистите лук и мелко нарежьте, пересыпьте в мисочку. Приготовьте маринад: сахар, соль и уксус залейте кипятком, залейте лук и оставьте на 15-20 минут.
  • Яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками, натрите сыр на тёрке.
  • В удобной ёмкости смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и приправьте майонезом.

Салат Сердцеедка. В чём секрет популярности этого салата среди хозяек 4

Салат Сердцеедка — вкусный, ароматный и оригинальный.

Приятного аппетита!

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