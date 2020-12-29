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Салат из баклажанов: очень простой и недорогой рецепт

Салат из баклажанов! Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию очень простой недорогой рецепт, по которому Вы запросто можете приготовить вкусный салат из баклажан.

Салат из баклажанов: ингредиенты

  • килограмм баклажан

Салат из баклажанов

  • один большой болгарский перец
  • две моркови
  • один острый перец
  • две головки лука
  • укроп и петрушка
  • два зубчика чеснока
  • столовая ложка уксуса
  • подсолнечное масло
  • смесь перцев
  • соль

Салат из баклажанов: простой рецепт приготовления

  • Баклажаны хорошо помыть и, не очищая кожуру, порезать кружочками, а затем – соломкой.

Салат из баклажанов

  • Добавить столовую ложку соли и перемешать.
  • Отложить баклажаны в сторонку.
  • Болгарский перец помыть, удалить семена и плодоножки. После нарезать соломкой.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на специальной терке для корейской моркови.

Салат из баклажанов

  • Морковь и перец отправить в глубокую миску.
  • Лук почистить и порезать полукольцами. Добавить в миску с морковью и болгарским перцем.
  • Острый перец помыть, удалить семена и мелко нарезать.
  • Укроп и петрушку хорошо помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить вместе с острым перцем в миску с овощами.
  • Чеснок почистить и выдавить через пресс прямо к овощам и зелени.
  • Все тщательно перемешать.
  • Баклажаны выделили в миску много сока, который нужно слить.
  • Нарезанные баклажаны хорошо промыть под проточной водой.
  • В сковороду налить подсолнечное масло и выложить туда баклажаны.

Салат из баклажанов

  • Обжаривать на среднем огне в течение семи минут, периодически помешивая баклажаны в сковороде.
  • Затем снять сковороду с огня и дать баклажанам остыть.
  • Остывшие баклажаны добавить к овощам.
  • Туда же влить уксус, посолить, поперчить и все перемешать.
  • Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник мариноваться минимум на десять часов. Впрочем, если поставите на ночь, то он только лучше промаринуется.

Салат из баклажанов

Вот и приготовили вкусный салат из баклажан. Переложите его в красивый салатник и подайте к столу.

Салат из баклажанов: готов

Этот простой и недорогой рецепт очень выручает, когда нужно подать что-нибудь пикантное и нестандартное, так что обязательно воспользуйтесь им.

Блюдо из баклажан Видео рецепт

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