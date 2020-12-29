Салат из баклажанов: очень простой и недорогой рецепт

Салат из баклажанов! Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию очень простой недорогой рецепт, по которому Вы запросто можете приготовить вкусный салат из баклажан.
Салат из баклажанов: ингредиенты
- килограмм баклажан
- один большой болгарский перец
- две моркови
- один острый перец
- две головки лука
- укроп и петрушка
- два зубчика чеснока
- столовая ложка уксуса
- подсолнечное масло
- смесь перцев
- соль
Салат из баклажанов: простой рецепт приготовления
- Баклажаны хорошо помыть и, не очищая кожуру, порезать кружочками, а затем – соломкой.
- Добавить столовую ложку соли и перемешать.
- Отложить баклажаны в сторонку.
- Болгарский перец помыть, удалить семена и плодоножки. После нарезать соломкой.
- Морковь помыть, почистить и натереть на специальной терке для корейской моркови.
- Морковь и перец отправить в глубокую миску.
- Лук почистить и порезать полукольцами. Добавить в миску с морковью и болгарским перцем.
- Острый перец помыть, удалить семена и мелко нарезать.
- Укроп и петрушку хорошо помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить вместе с острым перцем в миску с овощами.
- Чеснок почистить и выдавить через пресс прямо к овощам и зелени.
- Все тщательно перемешать.
- Баклажаны выделили в миску много сока, который нужно слить.
- Нарезанные баклажаны хорошо промыть под проточной водой.
- В сковороду налить подсолнечное масло и выложить туда баклажаны.
- Обжаривать на среднем огне в течение семи минут, периодически помешивая баклажаны в сковороде.
- Затем снять сковороду с огня и дать баклажанам остыть.
- Остывшие баклажаны добавить к овощам.
- Туда же влить уксус, посолить, поперчить и все перемешать.
- Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник мариноваться минимум на десять часов. Впрочем, если поставите на ночь, то он только лучше промаринуется.
Вот и приготовили вкусный салат из баклажан. Переложите его в красивый салатник и подайте к столу.
Салат из баклажанов: готов
Этот простой и недорогой рецепт очень выручает, когда нужно подать что-нибудь пикантное и нестандартное, так что обязательно воспользуйтесь им.
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