Салат из баклажанов: очень простой и недорогой рецепт

Салат из баклажанов! Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию очень простой недорогой рецепт, по которому Вы запросто можете приготовить вкусный салат из баклажан.

Салат из баклажанов: ингредиенты

килограмм баклажан

один большой болгарский перец

две моркови

один острый перец

две головки лука

укроп и петрушка

два зубчика чеснока

столовая ложка уксуса

подсолнечное масло

смесь перцев

соль

Салат из баклажанов: простой рецепт приготовления

Баклажаны хорошо помыть и, не очищая кожуру, порезать кружочками, а затем – соломкой.

Добавить столовую ложку соли и перемешать.

Отложить баклажаны в сторонку.

Болгарский перец помыть, удалить семена и плодоножки. После нарезать соломкой.

Морковь помыть, почистить и натереть на специальной терке для корейской моркови.

Морковь и перец отправить в глубокую миску.

Лук почистить и порезать полукольцами. Добавить в миску с морковью и болгарским перцем.

Острый перец помыть, удалить семена и мелко нарезать.

Укроп и петрушку хорошо помыть, просушить и мелко нарезать. Отправить вместе с острым перцем в миску с овощами.

Чеснок почистить и выдавить через пресс прямо к овощам и зелени.

Все тщательно перемешать.

Баклажаны выделили в миску много сока, который нужно слить.

Нарезанные баклажаны хорошо промыть под проточной водой.

В сковороду налить подсолнечное масло и выложить туда баклажаны.

Обжаривать на среднем огне в течение семи минут, периодически помешивая баклажаны в сковороде.

Затем снять сковороду с огня и дать баклажанам остыть.

Остывшие баклажаны добавить к овощам.

Туда же влить уксус, посолить, поперчить и все перемешать.

Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник мариноваться минимум на десять часов. Впрочем, если поставите на ночь, то он только лучше промаринуется.

Вот и приготовили вкусный салат из баклажан. Переложите его в красивый салатник и подайте к столу.

Салат из баклажанов: готов

Этот простой и недорогой рецепт очень выручает, когда нужно подать что-нибудь пикантное и нестандартное, так что обязательно воспользуйтесь им.

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